18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рязанские полицейские записали клип о борьбе с коронавирусом (видео)
Стражи правопорядка перепели «Короля и Шута»
На странице Рязань УМВД на YouTube появилось необычное музыкальное видео. Сотрудники полиции переделали песню «Лесник» группы «Король и Шут», в которой спели о борьбе с коронавирусом.
В частности, в тексте идет речь о соблюдении режима самоизоляции, а также профилактических мерах в виде ношения масок и перчаток. А припев песни звучит так: «Оставайтесь дома, чтобы вирус победить. МВД Рязани будет пристально следить!».
В описании к видеоклипу уточняется, что песня о коронавирусе — это проект Культурного Центра УМВД России по Рязанской области и записана она в рамках международного флешмоба #ОставайтесьДома.
Екатерина Гура