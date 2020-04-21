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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рязанские полицейские записали клип о борьбе с коронавирусом (видео)

Стражи правопорядка перепели «Короля и Шута»

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
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Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 501 156 +76 737
Скончалось171 810 +5 554
Выздоровело659 732 +23 549
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 21.04
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На странице Рязань УМВД на YouTube появилось необычное музыкальное видео. Сотрудники полиции переделали песню «Лесник» группы «Король и Шут», в которой спели о борьбе с коронавирусом.

В частности, в тексте идет речь о соблюдении режима самоизоляции, а также профилактических мерах в виде ношения масок и перчаток. А припев песни звучит так: «Оставайтесь дома, чтобы вирус победить. МВД Рязани будет пристально следить!».

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В описании к видеоклипу уточняется, что песня о коронавирусе — это проект Культурного Центра УМВД России по Рязанской области и записана она в рамках международного флешмоба #ОставайтесьДома.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 18:40 MSK, 21.04
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