Подруги получили ответ на свое послание в бутылке через 40 лет

В 1979 году жительница нидерландского города Весткапелле по имени Натали Смит во время прогулки с собакой по местному пляжу нашла странную бутылку на берегу. Присмотревшись повнимательнее, она увидела внутри письмо, которое отправили из британского города Дангенесс две подруги — Натали Смит и Надин Уоррен.
Как оказалось, бутылка с посланием путешествовала совсем недолго — всего лишь пару месяцев, пишет Daily Mail.
В письме девушки просили любого, кто найдет их послание, написать им ответ. Но Натали этого делать не стала, а просто забрала бутылку домой и положила ее в шкаф, где она хранилась почти 40 лет.
В 2020 году во время ремонта «привет из прошлого» нашел сын Натали — Роджер Уолденберг. Прочитав письмо, молодой человек уговорил маму найти двух подруг из Великобритании, но уже с помощью современных средств коммуникации. В соцсетях Роджеру удалось выйти на тезку своей мамы Натали Смит. Она рассказала, что они с Надин в то время были в геологическом путешествии и решили написать послание.
Женщина отметила, что они ожидали получить ответ с другого конца мира и надеялись получить его намного раньше, но спустя пару месяцев обо всем забыли.
Британка отметила, что ее подруга сейчас живет в Канаде, но она уже сообщила ей о неожиданном сообщении из Нидерландов. Натали добавила, что была крайне удивлена и тронута, получив сообщение от Роджера. Но сейчас она сожалеет, что в 1979 году таким образом загрязняла окружающую среду.