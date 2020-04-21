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19:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

День рождения королевы Елизаветы II — впервые без салюта. Фотографии

Королеве Елизавете II исполнилось 94 года, но в этом году она распорядилась не проводить традиционный салют в честь своего дня рождения, поскольку считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу.

Сообщается, что монарх находится в Виндзорском замке вместе со своим супругом принцем Филиппом.

В 2017 году в честь дня рождения королевы состоялся салют из 41 орудия в Гайд-парке в центре Лондона.

У британских монархов, помимо обычного, есть и официальный день рождения, в который проходит торжественный военный парад гвардейцев (Trooping the Colour). Он происходит ежегодно в начале июня, и его принимает сама королева. В этом году он не состоится из-за пандемии Covid-19. На фото королева и ее супруг на параде в 2009 году.

В детстве королева получила шуточное прозвище «Лилибет», потому что не могла выговорить свое имя, которое на английском произносится как Элизабет (Elisabeth). Супруг монарха принц Филипп, как сообщали СМИ, в шутку называет ее капусткой (cabbage). На фото — будущая королева и ее сестра принцесса Маргарет в 1940 году.

Источник: BBC News Русская служба

Королеве нравится водить автомобиль еще со времен Второй мировой войны, когда она выучилась на автомеханика и водителя грузовика. Ее любимые авто — Range Rover и Jaguar. Фото датируется примерно 1988 годом.

Источник: AFP 2020

Ежегодно в лондонском районе Челси проходит садово-цветочное шоу, которое по традиции посещают многие члены королевской семьи. В этом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На фото — королева со своим внуком принцем Уильямом и его супругой Кейт.

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