День рождения королевы Елизаветы II — впервые без салюта. Фотографии

Сообщается, что монарх находится в Виндзорском замке вместе со своим супругом принцем Филиппом.
В 2017 году в честь дня рождения королевы состоялся салют из 41 орудия в Гайд-парке в центре Лондона.
У британских монархов, помимо обычного, есть и официальный день рождения, в который проходит торжественный военный парад гвардейцев (Trooping the Colour). Он происходит ежегодно в начале июня, и его принимает сама королева. В этом году он не состоится из-за пандемии Covid-19. На фото королева и ее супруг на параде в 2009 году.
В детстве королева получила шуточное прозвище «Лилибет», потому что не могла выговорить свое имя, которое на английском произносится как Элизабет (Elisabeth). Супруг монарха принц Филипп, как сообщали СМИ, в шутку называет ее капусткой (cabbage). На фото — будущая королева и ее сестра принцесса Маргарет в 1940 году.
Королеве нравится водить автомобиль еще со времен Второй мировой войны, когда она выучилась на автомеханика и водителя грузовика. Ее любимые авто — Range Rover и Jaguar. Фото датируется примерно 1988 годом.
Ежегодно в лондонском районе Челси проходит садово-цветочное шоу, которое по традиции посещают многие члены королевской семьи. В этом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На фото — королева со своим внуком принцем Уильямом и его супругой Кейт.