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20:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров побрился налысо и призвал всех чеченцев последовать его примеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал всей мужской части населения республики побриться налысо. С таким призывом он выступил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории ЧР, сообщает «Грозный-Информ».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:47 MSK, 21.04
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Руководитель республики ответил таким образом на вопрос жителя Чечни о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские, работа которых была ограничена на время режима самоизоляции.

Позже появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Кадыров.

Глава Чечни объяснил, что все салоны в республике закрыты, поэтому он решил побриться налысо, «как делали это предки».

Перевод его слов приводит чеченское издание.

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В начале февраля глава администрации Шалинского района Чечни, двоюродный брат Кадырова Турпал-Али Ибрагимов пришел на работу бритым и потребовал от подчиненных также избавиться от волос на голове. Источник «Кавказ. Реалии» в регионе сообщил, что несогласным пригрозили увольнением.

В Чечне 17 апреля был объявлен строгий карантин на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Находиться на улице было разрешено только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также имеющим спецпропуск. Еще ранее на территории Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 21:40 MSK, 21.04
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