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20:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Я думала, что больше не могу». Медсестра о борьбе с COVID-19 в Лондоне

В британских больницах лечат тысячи пациентов, зараженных коронавирусом. Коронавирус очень заразен, так что медработники каждый день рискуют заразиться. При этом многие жалуются, что не хватает масок и комбинезонов.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 603 147 +101 991
Скончалось180 784 +8 974
Выздоровело701 426 +41 694
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Медсестра-анеcтезист Катерина Седра из Эстонии проработала три недели в лондонской больнице Сент-Джордж в преддверии пика коронавируса. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, каково это — работать в эти дни на передовой борьбы с вирусом.

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Источник:©Аргументы и факты
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