«Я думала, что больше не могу». Медсестра о борьбе с COVID-19 в Лондоне
В британских больницах лечат тысячи пациентов, зараженных коронавирусом. Коронавирус очень заразен, так что медработники каждый день рискуют заразиться. При этом многие жалуются, что не хватает масок и комбинезонов.
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999+5 236
Скончалось513+57
Выздоровело4 420+547
Инфицировано2 603 147+101 991
Скончалось180 784+8 974
Выздоровело701 426+41 694
Идёт загрузка
Медсестра-анеcтезист Катерина Седра из Эстонии проработала три недели в лондонской больнице Сент-Джордж в преддверии пика коронавируса. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, каково это — работать в эти дни на передовой борьбы с вирусом.
Во время загрузки произошла ошибка.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.