Страны непуганых пациентов

Как стало известно «Ъ», Россия поставила пяти центральноазиатским республикам наборы для проведения 150 тыс. тестов на коронавирус. В Казахстане, Узбекистане и Киргизии выявлены множественные случаи COVID-19, есть погибшие. Однако Таджикистан и Туркмения остаются белыми пятнами на карте затронутых пандемией государств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) данные местных властей публично под сомнение не ставит, однако на Западе в центральноазиатское чудо не верят. Источники «Ъ» в госструктурах РФ говорят, что внимательно следят за ситуацией в обеих странах, поскольку она может сказаться на эпидемиологической обстановке в России.
В распоряжении «Ъ» оказались сводные данные о выделении Россией гуманитарной помощи центральноазиатским республикам в период пандемии. Прежде всего, Москва поставляла в регион наборы
В условиях пандемии Россия помогла уже целому ряду стран — как дружественным (сначала Китаю, потом государствам постсоветского пространства, а также Ирану, Венесуэле, Сербии), так и тем, кто ввел против нее санкции (например, Италии и США). Власти РФ при этом руководствуются несколькими соображениями. Прежде всего, гуманитарными: глава МИД России Сергей Лавров в недавнем интервью «Ъ» отметил, что помощь оказывается исходя из «определенных традиций, в том числе и духовных».
Но есть и практические соображения: направленные в кризисные регионы российские специалисты набираются опыта, а страны, которым Россия помогла, стараются по возможности отвечать взаимностью.
Между тем собеседники «Ъ» в госструктурах РФ говорят: помогая государствам СНГ, Россия руководствуется и соображениями собственной эпидемиологической безопасности. Центральноазиатский регион в этом плане имеет для Москвы особое значение
Власти Таджикистана и Туркмении же утверждают, что у них заболевших нет. Таким образом, эти две страны входят в список из всего 11 государств, отмеченных белыми пятнами на карте Университета Джона Хопкинса.
Подавляющее число остальных «счастливчиков» — это островные государства Океании. Не зарегистрированы случаи COVID-19 также в двух государствах Африки: на Коморских островах и в высокогорном Лесото. Ну и в Северной Корее, у которой вообще всегда все хорошо.
Отсутствие заболевших власти обеих центральноазиатских республик объясняют своей мудрой политикой. Таджикский президент Эмомали Рахмон на днях заявил, что «правительство страны принимает все меры, чтобы коронавирус в Таджикистане не распространился». Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов высказался в схожем духе: «В результате своевременно принятых мер
Так, власти обеих стран ограничили въезд иностранцев, для возвращающихся
Появляющиеся в СМИ (в основном вещающих
В ВОЗ заявления властей Таджикистана и Туркмении публично сомнению не подвергают. Как сообщила «Ъ» постпред организации в Таджикистане Галина Перфильева, лабораторно подтвержденных случаев заражения СOVID-19 в стране не выявлено. В то же время она подчеркнула: «Категорически утверждать, что заражений нет, нельзя».
Существуют бессимптомные формы COVID-19. И в Таджикистане, в отличие от некоторых других стран, нет возможности массово проводить лабораторные исследования, чтобы выявить и их. Министерством здравоохранения для этих целей выделена одна лаборатория. Ее сотрудники прошли специальное обучение, и мы стараемся им помогать.
По словам Галины Перфильевой, часть образцов требует повторной проверки за рубежом, однако делать это в условиях закрытого авиасообщения крайне сложно: «Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы отправить материал на валидацию, но для этого нужен самолет, который летит в Россию или Европу. Надеемся, что на следующей неделе такой самолет будет. Прежде мы уже отправляли образцы в Лондон и Москву».
Если раньше на валидацию отправлялись случайные образцы, то затем из них, по словам Перфильевой, стали отбирать наиболее сомнительные. Беспокойство ВОЗ, среди прочего, вызывают и описанные в СМИ случаи, когда людей, у которых не был обнаружен коронавирус, впоследствии хоронили с нарушением традиций: например, в закрытом гробу.
Кроме того, Галина Перфильева рассказала, что ВОЗ направляла Таджикистану вербальную ноту о нежелательности мероприятий с большим количеством людей. Однако, по ее словам, такой практики, как критика той или иной страны за несоблюдение рекомендаций, в ВОЗ нет. «Наша задача — помогать стране. В обязательства страны перед международным сообществом входит необходимость сообщить ВОЗ о выявлении COVID-19 в течение 24 часов. Очень надеюсь, ч то страна знает об этих требованиях и будет их соблюдать», — заявилаПерфильева.
Тем временем, в
У Москвы, по словам одного из собеседников «Ъ», тоже есть сомнения в полноте предоставляемой Душанбе и Ашхабадом информации. Однако публично российская сторона их вряд ли выскажет.
Своих союзников по региональным интеграционным структурам (обе страны входят в СНГ, а Таджикистан — еще и в ОДКБ и ШОС) Россия публично критикует только в крайних случаях. Не связанные должностными ограничениями специалисты по региону в этом плане свободнее: один из ведущих российских экспертов по Центральной Азии Аркадий Дубнов уверен, что и таджикские, и туркменские власти скрывают правду — по разным причинам.
На осень в Таджикистане запланированы президентские выборы.
Пока не ясно, примет ли в них участие руководящий страной с 1994 года 67-летний Эмомали Рахмон или его 33-летний сын Рустам Эмомали, избранный 17 апреля спикером Сената республики. В любом случае Аркадий Дубнов полагает, что таджикский президент не хотел омрачать фон назначения своего сына и потенциального преемника на второй по важности пост в стране негативными новостями:
Избрание состоялось, и скоро мы, возможно, все же услышим о первом заболевшем.
Что же касается Туркмении, то, по мнению Аркадия Дубнова, скрывать данные о заболевших в Ашхабаде могут по причине того, что Гурбангулы Бердымухамедов на заре своей политической карьеры был министром здравоохранения и медицинской промышленности республики, а сейчас позиционируется как «отец» местной системы здравоохранения. «Он просто не может признать, что эта система позволила пандемии проникнуть в страну», — говорит эксперт.
Елена Черненко, Кирилл Кривошеев