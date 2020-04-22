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00:21 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молодые россияне заражаются коронавирусом, потому что хуже пожилых соблюдают самоизоляцию, заявил в интервью «Российской газете» замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Коронавирус COVID-19
00:42 (мск)В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 546 527 +77 794
Скончалось175 812 +6 018
Выздоровело678 557 +33 458
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:39 MSK, 21.04
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Источник: РИА Новости

Вирусолог рассказал, что в разгар пандемии работал в Италии. Он отметил, что местные жители не успели своевременно принять необходимые антикоронавирусные меры. Из-за этого заболевали и умирали в основном те, кто входит в группу риска, — пенсионеры.

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«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это, скорее, следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали. Итальянцы очень общительные, у них большие семьи, масса друзей. И они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер», — добавил он.

При этом Семенов подчеркнул, что в любой стране пожилые люди переносят эту инфекцию хуже других.

Коронавирусом, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились более 2,35 миллиона человек, 160 тысяч из них скончались.

В России выявили более 52 тысяч случаев заболевания, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 умерли.

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Источник:©Аргументы и факты
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