В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи

Вирусолог рассказал, что в разгар пандемии работал в Италии. Он отметил, что местные жители не успели своевременно принять необходимые антикоронавирусные меры.
«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это, скорее, следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали. Итальянцы очень общительные, у них большие семьи, масса друзей. И они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер», — добавил он.
При этом Семенов подчеркнул, что в любой стране пожилые люди переносят эту инфекцию хуже других.
Коронавирусом, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились более 2,35 миллиона человек, 160 тысяч из них скончались.
В России выявили более 52 тысяч случаев заболевания, около четырех тысяч пациентов излечились, 456 умерли.