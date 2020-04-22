Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре. В частности, к концу этой недели поступит на регистрацию
Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть разработчиков заявили «Известиям» о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сделать такие тесты несложно.
— Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска, — рассказал вирусолог. — Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах. Обойтись без регистрации даже в такой критической ситуации, как сейчас, по российским законам просто нельзя, хотя правительство и приняло меры для ускорения процедуры.
По словам экспертов, регистрация может длиться от недели до месяца.
Совсем скоро тест на антитела будет готов в Казанском федеральном университете, ученые которого создали его в коллаборации с казанским «Научно-исследовательским центром ДНК».
— Первый лабораторный образец теста ИФА мы надеемся получить уже в конце недели, — сообщил директор
Казанские ученые работают и над
Тесты на антитела к коронавирусу разрабатывают и в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ Гематологии в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта РАН.
— Точная дата внедрения тестов на рынок пока не известна, надеемся, это случится в самом ближайшем будущем, — заявил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии в Центре гематологии Григорий Ефимов. — Что касается аспектов применения
Кроме того, НМИЦ Гематологии и ИМБ РАН провели
Скорее всего, к концу этой недели поступит на регистрацию в Росздравнадзор и
Нам необходимо некоторое время, думаю, около десяти дней, чтобы убедиться на практике, что действительно существует жесткая корреляция между наличием
вирус-нейтрализующихтел, которые будет определять наша тест-система,и неспособностью вируса размножаться после взаимодействия с этими антителами.
Многие частные компании не разрабатывают свои тесты, но предлагают оборудование для их масштабного производства. В «Инвитро», обладающей необходимыми
— Мы рассчитываем, что это произойдет уже в мае, — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью «Инвитро» Нина Орешкина. — Рассматриваем
Другие коммерческие компании уже предлагают неофициальные услуги по тестированию — продают зарубежные тесты, в частности, китайские, голландские и немецкие. Однако обыватель пока не может ими воспользоваться. По словам источника «Известий», такие тесты были опробованы в исследовательских целях только в ряде российских госпиталей, в том числе в Коммунарке.
Впрочем, существует биотехнологический стартап ANTICOV, на сайте которого в данный момент любой желающий может бесплатно оставить предзаказ теста.
В ANTICOV «Известиям» сообщили, что у них есть несколько вариантов сотрудничества с производителями тестов, которые сейчас прорабатываются. Отечественные это или зарубежные тесты, там не уточнили. Но основным партнером стартапа на данный момент является Центр Genetiсo.
Тестирование на антитела к SARS-CoV-2, по сообщению Роспотребнадзора, стартовало в России во вторник, 14 апреля. Однако пока оно доступно лишь медперсоналу.
Анализы берут в десяти клиниках Москвы, которые работают с инфицированными новым коронавирусом. А сам тест проводит Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского. Новый диагностический инструмент позволяет выявлять переболевших, а также изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против коронавирусной инфекции.
Диагностический набор разработан в государственном научном центре «Вектор» (Новосибирск). К данному моменту лишь он зарегистрировал свою
Сам тест представляет собой иммуноферментный анализ (ИФА) сыворотки плазмы крови человека. На подложку теста исследователи помещают каплю этой сыворотки. Антитела из нее связываются с нанесенными на ту же подложку белками SARS-CoV-2. Чтобы тест визуально реагировал на антитела, добавляют особый реагент, который меняет цвет в ответ на их присутствие в пробе. Интенсивность цвета зависит от концентрации антител в сыворотке.
Ольга Коленцова, Анна Урманцева