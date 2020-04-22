Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
06:00 (мск), источник: Известия

В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек

На смену им идут марлевые повязки, но цены на такие изделия уже не будут прежними.

Коронавирус COVID-19
06:16 (мск)Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 564 038 +87 122
Скончалось177 424 +7 127
Выздоровело681 824 +35 085
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:38 MSK, 22.04
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Медицинские маски продаются лишь в 1% российских аптек, заявили опрошенные «Известиями» участники рынка. Самыми «обеспеченными» оказались Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Москва и некоторые города Московской области — там изделия можно отыскать в рознице. Производство уже наращивают (в том числе за счет гигиенических марлевых повязок), но цены на маски в любом случае не вернутся к докарантинному уровню, считают эксперты.

Коронный дефицит

Один из наиболее частых запросов россиян в поисковых системах в течение последнего месяца — медицинские маски, рассказали «Известиям» в информационном сервисе 2ГИС. Однако аналитики компании отмечают, что на 17 апреля данные по наличию этой продукции поступали только из единичных аптек Екатеринбурга и Казани. В то время как еще 20 марта маски продавались также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске.

Читайте также
«Мы находимся в группе максимального риска»

Сейчас приобрести медицинские маски можно лишь в 1% аптек, подтвердил основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. По России среди лидеров по их наличию — Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Мурино (Ленинградская область), а также подмосковные Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск и Щелково.— Если посмотреть, где за прошедшие две недели было продано больше всего масок (что говорит о наличии этих изделий в аптеках), то первая десятка аптек распределилась в основном между городами Московской области и Северо-Западного административного округа столицы, — рассказал «Известиям» Дмитрий Чирков. — В целом ажиотажный спрос на эту категорию товаров, по сравнению с мартом, спал. Но мы видим, к сожалению, что предложение аптек даже сейчас не соответствует спросу: маски мало где есть.

Он отметил, что сейчас маски чаще появляются в розничных магазинах, чем в аптеках.

— Причина в том, что аптеки очень серьезно относятся к качеству продукции и не могут позволить себе купить маски без нужных сертификатов или у сомнительных организаций. У официальных поставщиков сертифицированных медицинских масок просто нет в наличии, поэтому сейчас — как в офлайне, так и в онлайне — масок у большинства аптек нет, — пояснил Дмитрий Чирков.

Что полезно знать
Если сидишь дома

По его словам, можно увидеть очевидную тенденцию: чем меньше город, тем выше вероятность, что обеспеченность аптек индивидуальными средствами защиты будет приближаться к 100%. Прежде всего потому, что в небольших населенных пунктах на маски в принципе невысокий спрос, а во-вторых, количество аптек там значительно меньше.

На сайте aptekamos.ru, объединяющем данные о 2147 точках продажи лекарств в Московском регионе, по запросу «маска медицинская» на вечер 21 апреля отображалось лишь 126 предложений в 47 аптеках, то есть лишь в 2,2% организаций. Однако и эти данные не всегда достоверны: например, сеть «Не болей», согласно информации сервиса, может продать четыре комплекта, но на сайте самой компании значится, что их нет в наличии.

Аптеки «36,6» (одноименная сеть и «Горздрав»), «Протек» (аптечные сети «Ригла» и «Живика»), «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека») и «Неофарм» также не располагают масками — их наличие на сайтах организаций не отображается. А пресс-службы компаний на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

По данным DSM Group, за 6—12 апреля россияне все же смогли купить в аптеках 830 тыс. упаковок масок (в среднем по 1−3 штуки) — в общей сложности на 17,2 млн рублей.

Для сравнения: за неделю 27 января — 2 февраля продажи медицинских масок составляли 7,4 млн пачек, 3—9 февраля — 8 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гигиеническая замена

В середине февраля общий объем производства масок, по данным Минпромторга, составлял 1,2 млн штук в сутки. Две недели назад глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что сейчас в РФ производится уже 1,6 млн медицинских масок в день. К 20 апреля в стране должны были также начать отшивать 2,1 млн марлевых повязок.

Читайте также
Художник показал, что вместо масок могли бы использовать диснеевские принцессы

Кроме того, регионы за счет микропредприятий вышли на объемы производства 2,4 млн масок из разного вида нетканых материалов в сутки. В начале апреля Россия также закупила в Китае 72 млн медицинских масок.

На вопрос, почему дефицит этих изделий все еще сохраняется в аптеках, в Минпромторге и департаменте здравоохранения Москвы на момент публикации «Известиям» не ответили.

В ближайшее время ситуация с масками должна стабилизироваться, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

— Планируется, что в аптеках медицинские и защитные маски должны появиться в течение этой недели. Сейчас есть регионы, в которых уже налажена связь с местными производителями. Это, например, Брянская, Калужская и Новгородская области. В ближайшее время подтянутся и другие субъекты, — сказала «Известиям» Виктория Преснякова.

Однако мы не вернемся к прежним ценам на этот товар — они выросли по разным объективным причинам. В среднем стоимость одной маски составит 30−40 рублей, а до эпидемии за 6−8 рублей можно было приобрести три штуки.
Виктория Преснякова
исполнительный директор Ассоциации независимых аптек

На сайте aptekamos.ru средняя цена за одну маску составляет 50 рублей, за упаковку из 50 штук — 2,5 тыс. рублей, из 100 штук — до 4,5 тыс. рублей.

Эксперт также заметила, что раньше аптеки могли торговать только медицинскими масками, а сейчас им разрешено реализовывать и гигиенические, в первую очередь отечественного производства. Их пошив уже налажен — в основном из марли.

Читайте также
Мэттью Макконахи в образе ковбоя показал, как сделать защитную маску

Существовавшее российское производство медицинских масок не отвечало задачам эпидемиологической безопасности, так как никто не готовился к пандемии, заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

— Если говорить о масках из нетканых материалов, то быстро нарастить мощность их производства не получится. Поскольку дефицит таких изделий есть по всему миру, то сейчас выстроилась очередь за оборудованием для их изготовления, — сказал он «Известиям».

Андрей Разбродин заметил, что сейчас больше внимания уделяется производству гигиенических масок. Это позволяет удержаться на плаву предприятиям текстильной промышленности, которые из-за ограничительных мер не могут заниматься выпуском своей традиционной продукции.

Еще одной проблемой при производстве масок стало отсутствие в России единого стандарта по их изготовлению, отметил Андрей Разбродин. По его словам, есть только технические регламенты, которые определяют аспекты, связанные с безопасностью. Например, маски нельзя шить из токсичных материалов.

Елена Сидоренко, Анна Ивушкина, Ярослава Костенко

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 06:00 MSK, 22.04
 Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Коронавирус COVID-19
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек
В России нефтяники стали продавать бензин в убыток
Коронавирус COVID-19: главные события 21 апреля
Рамзан Кадыров побрился налысо
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за COVID-19
Трамп оценил данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Роспотребнадзор объяснил рост зараженных COVID-19 среди молодежи
Чемпион НБА назвал «Движение вверх» «ужаснейшим фильмом»
Здоровье
Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом Смертность при этом, вероятно, намного ниже.
Hi-Tech
Масштабные маневры флота США попали на фото Полеты морской авиации выглядят впечатляюще
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию «Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
В РФ готовится замена денег. Важный совет для всех
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Самые свежие вести о состоянии Надежды Бабкиной
Леди
Орбакайте в парике из перьев произвела фурор (фото) Необычный образ певицы удивил фанатов.
Новости партнеров
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Вышедшая из комы Бабкина стала немой
Великая Федосеева-Шукшина оказалась выброшенной на улицу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь