В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек

Медицинские маски продаются лишь в 1% российских аптек, заявили опрошенные «Известиями» участники рынка. Самыми «обеспеченными» оказались
Один из наиболее частых запросов россиян в поисковых системах в течение последнего месяца — медицинские маски, рассказали «Известиям» в информационном сервисе 2ГИС. Однако аналитики компании отмечают, что на 17 апреля данные по наличию этой продукции поступали только из единичных аптек Екатеринбурга и Казани. В то время как еще 20 марта маски продавались также в
Сейчас приобрести медицинские маски можно лишь в 1% аптек, подтвердил основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. По России среди лидеров по их наличию —
— Причина в том, что аптеки очень серьезно относятся к качеству продукции и не могут позволить себе купить маски без нужных сертификатов или у сомнительных организаций. У официальных поставщиков сертифицированных медицинских масок просто нет в наличии, поэтому сейчас — как в офлайне, так и в онлайне — масок у большинства аптек нет, — пояснил Дмитрий Чирков.
По его словам, можно увидеть очевидную тенденцию: чем меньше город, тем выше вероятность, что обеспеченность аптек индивидуальными средствами защиты будет приближаться к 100%. Прежде всего потому, что в небольших населенных пунктах на маски в принципе невысокий спрос, а
На сайте aptekamos.ru, объединяющем данные о 2147 точках продажи лекарств в Московском регионе, по запросу «маска медицинская» на вечер 21 апреля отображалось лишь 126 предложений в 47 аптеках, то есть лишь в 2,2% организаций. Однако и эти данные не всегда достоверны: например, сеть «Не болей», согласно информации сервиса, может продать четыре комплекта, но на сайте самой компании значится, что их нет в наличии.
Аптеки «36,6» (одноименная сеть и «Горздрав»), «Протек» (аптечные сети «Ригла» и «Живика»), «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека») и «Неофарм» также не располагают масками — их наличие на сайтах организаций не отображается. А
Для сравнения: за неделю 27 января — 2 февраля продажи медицинских масок составляли 7,4 млн пачек,
В середине февраля общий объем производства масок, по данным Минпромторга, составлял 1,2 млн штук в сутки. Две недели назад глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что сейчас в РФ производится уже 1,6 млн медицинских масок в день. К 20 апреля в стране должны были также начать отшивать 2,1 млн марлевых повязок.
Кроме того, регионы за счет микропредприятий вышли на объемы производства 2,4 млн масок из разного вида нетканых материалов в сутки. В начале апреля Россия также закупила в Китае 72 млн медицинских масок.
На вопрос, почему дефицит этих изделий все еще сохраняется в аптеках, в Минпромторге и департаменте здравоохранения Москвы на момент публикации «Известиям» не ответили.
В ближайшее время ситуация с масками должна стабилизироваться, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
— Планируется, что в аптеках медицинские и защитные маски должны появиться в течение этой недели. Сейчас есть регионы, в которых уже налажена связь с местными производителями. Это, например, Брянская, Калужская и Новгородская области. В ближайшее время подтянутся и другие субъекты, — сказала «Известиям» Виктория Преснякова.
Однако мы не вернемся к прежним ценам на этот товар — они выросли по разным объективным причинам. В среднем стоимость одной маски составит 30−40 рублей, а до эпидемии за 6−8 рублей можно было приобрести три штуки.
На сайте aptekamos.ru средняя цена за одну маску составляет 50 рублей, за упаковку из 50 штук — 2,5 тыс. рублей, из 100 штук — до 4,5 тыс. рублей.
Эксперт также заметила, что раньше аптеки могли торговать только медицинскими масками, а сейчас им разрешено реализовывать и гигиенические, в первую очередь отечественного производства. Их пошив уже налажен — в основном из марли.
Существовавшее российское производство медицинских масок не отвечало задачам эпидемиологической безопасности, так как никто не готовился к пандемии, заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
— Если говорить о масках из нетканых материалов, то быстро нарастить мощность их производства не получится. Поскольку дефицит таких изделий есть по всему миру, то сейчас выстроилась очередь за оборудованием для их изготовления, — сказал он «Известиям».
Андрей Разбродин заметил, что сейчас больше внимания уделяется производству гигиенических масок. Это позволяет удержаться на плаву предприятиям текстильной промышленности, которые
Еще одной проблемой при производстве масок стало отсутствие в России единого стандарта по их изготовлению, отметил Андрей Разбродин. По его словам, есть только технические регламенты, которые определяют аспекты, связанные с безопасностью. Например, маски нельзя шить из токсичных материалов.
Елена Сидоренко, Анна Ивушкина, Ярослава Костенко