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07:20 (мск), источник: Известия

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

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Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 564 515 +86 362
Скончалось177 466 +7 098
Выздоровело686 052 +34 549
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:38 MSK, 22.04
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Источник: Reuters

Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.

«Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — сказал он.

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Сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции неизвестны, но Ачкасов в интервью выразил надежду на то, что сознание и отношение людей и врачей, в частности, к «сохранению себя» изменится.

18 апреля в ряде штатов прошли протесты с требованием отмены ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В некоторых регионах митингующие требовали также немедленной отставки губернаторов. В частности, свое недовольство против карантина высказали жители в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

С протестами также столкнулись Индия, Ливан и Бразилия. Причем в последней на митингах выступает президент страны. Тенденция не обошла и Россию — против карантина высказались жители Северной Осетии.

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