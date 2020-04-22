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05:39 (мск), источник: Известия

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом сообщил во вторник, 21 апреля, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 564 038 +87 122
Скончалось177 424 +7 127
Выздоровело681 824 +35 085
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:38 MSK, 22.04
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Источник: AP 2020

По его словам, сейчас в мире голодает 821 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в 10 из которых примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания, передает ТАСС.

Пока в мире нет массового голода. Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев.
Дэвид Бизли
исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН

Он добавил, что из-за коронавируса миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов могут оказаться на грани голодания.

В свою очередь первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия уделяет большое внимание оказанию гуманитарной помощи этим странам. По его словам, Россия ежегодно выделяет на эти цели более $40 млн.

Ранее во вторник в ВОЗ сообщили, что число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в мире превысило 162 тыс. человек, количество зараженных достигло 2 397 216 человек.

Справка
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