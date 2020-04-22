08:30 (мск), источник: ТАСС
В Казань из Гоа прибыл самолет с российскими туристами
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/ — Борт из Гоа со 171 пассажиром на борту приземлился в международном аэропорту Казань, сообщила в среду журналистам руководитель
«В международный аэропорт Казань прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) — Казань. Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан», — сказала она.
Как уточнила Галимова, в аэропорту организовали все меры
Утром запланирован медосмотр с замером температуры и забором анализов, все 14 дней туристы будут находиться под наблюдением врачей, отметила Галимова.
Ранее во вторник в Казань из Антальи (Турция) самолетом доставили 122 пассажиров. Сообщалось, что людей также направляют на двухнедельную обсервацию в санаторий «Васильевский».