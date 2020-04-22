Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники - о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
04:08 (мск), источник: Известия

Ученые раскрыли единственный способ борьбы с пандемией коронавируса

Только массовая вакцинация, по мнению ученых, может стать единственным способом побороть пандемию новой коронавирусной инфекции. Такое мнение специалистов приводит издание Science Alert.

Коронавирус COVID-19
04:39 (мск)Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 563 384 +86 468
Скончалось177 415 +7 118
Выздоровело681 477 +34 738
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:39 MSK, 22.04
Идёт загрузка
Источник: Известия

Против вирусов на основе РНК, таких как SARS-CoV-2, человеческому организму требуется около трех недель, чтобы накопить достаточное количество антител, и даже тогда они могут обеспечить защиту всего на несколько месяцев, сообщил изданию профессор иммунологии Эрик Вивье.

Но это только теория, считает ученый, так как новый коронавирус демонстрирует вирусологам и эпидемиологам все новые сюрпризы.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Несмотря на то, что есть свидетельства о стойком иммунитете у переболевших COVID-19, известны случаи повторного возникновения симптомов, например в Южной Корее. Более вероятно, что вирус никогда полностью не исчезал и оставался в организме как спящий и бессимптомный, как, например, герпес.

Если даже антитела вырабатываются, существует риск, что они лишь усилят возможность обострения заболевания и повышают риск серьезных осложнений. Также не ясно, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию. Учитывая эти неопределенности, эксперты сомневаются в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия сама собой пойдет на спад.

Единственным реальным решением на данный момент является вакцина, подытожил профессор Университета Кертина в Перте (Австралия) Арчи Клементс.

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в июне 2020 года, заявила в понедельник, 20 апреля, научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 05:20 MSK, 22.04
 Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Коронавирус COVID-19
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000 человек
В России нефтяники стали продавать бензин в убыток
Коронавирус COVID-19: главные события 21 апреля
Рамзан Кадыров побрился налысо
Трамп оценил данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Роспотребнадзор объяснил рост зараженных COVID-19 среди молодежи
Чемпион НБА назвал «Движение вверх» «ужаснейшим фильмом»
Комитет сената США подтвердил попытки России помочь Трампу
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Здоровье
Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом Смертность при этом, вероятно, намного ниже.
Hi-Tech
Масштабные маневры флота США попали на фото Полеты морской авиации выглядят впечатляюще
Авто
История самого массового отечественного автомобиля 19 апреля 1970 года на Волжском автомобильном заводе началось производство ВАЗ-2101. В честь 50-летия модели вспоминаем её историю и делимся редкими архивными фотографиями
Кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию «Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус
Новости партнеров
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Дети
Располневшую Тодоренко заподозрили в беременности Популярная ведущая спровоцировала слухи о том, что скоро станет мамой
Леди
Орбакайте в парике из перьев произвела фурор (фото) Необычный образ певицы удивил фанатов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь