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 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
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04:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Главврач больницы в Коммунарке озвучил число подключенных к ИВЛ пациентов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за время работы в период пандемии коронавируса к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были подключены более 50 пациентов. Соответствующую статистику он озвучил в Facebook.

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РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 563 384 +86 468
Скончалось177 415 +7 118
Выздоровело681 477 +34 738
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:39 MSK, 22.04
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Источник: Агентство «Москва»

По оценке главврача, всего искусственная вентиляция легких проводилась 51 пациенту, из них трех удалось отлучить и перевести в палату. Еще 25 человек подключены к медоборудованию в настоящее время. «Уверен, что нужно время для точной статистики. Но пока даем то, что есть», — написал Проценко.

По данным на утро 21 апреля в больнице проходили лечение 567 пациентов с внебольничной пневмонией. Коронавирус выявили у 412 из них.

Таким образом, доля подключенных к аппаратам ИВЛ составляет четыре процента.

За сутки поступило 63 пациента, выписано 99.

17 апреля Проценко раскрыл средний возраст умерших с коронавирусом. Этот показатель составляет 68,1 года. С 28 марта по 17 апреля в больнице зафиксировано 20 летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией. У большинства умерших имелись хронические заболевания, например, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

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