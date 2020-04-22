Ученый рассказал, как СССР готовился к высадке на Венеру

«Отдельное направление — гиперболическая физиология и медицина. Оно начало развиваться в нашем институте благодаря тому, что в период зарождения космической медицины Сергей Павлович Королев, помимо Марса, рассматривал варианты полета на Венеру», — рассказал ученый.
Тогда уже знали, что Венера имеет атмосферу, непригодную для дыхания, и давление у поверхности 96 атмосфер, что соответствует погружению под воду почти на 1000 метров. Для того чтобы испытать возможность работы при таком давлении, Институт медико-биологических проблем вместе с Институтом океанологии АН СССР в 1981 году организовали в барокамере спуски на 100 метров, в котором принимал участие Суворов, а потом на 350 и 450 метров. «В итоге мы почти доказали, что на глубине 1000 метров человек смог бы работать», — рассказал ученый.
В таких условиях дыхание затруднено, появляется одышка, но в и этих условиях физическая нагрузка средней тяжести выполняться может.
Однако когда на Венеру полетели автоматические станции, стало известно, что там углекислотная атмосфера, высокая температура, то постепенно идея пилотируемого полета умерла.
Но есть факт, что теоретически человек сможет опуститься на Венеру, надеть скафандр и выйти на ее поверхность. Если мы можем погрузиться на глубину 1000 метров, соответственно, со временем мы можем выйти на поверхность Венеры.
Первой Венеры достигла советская станция «Венера-4» в 1967 году, но на поверхность планеты посадку смогла совершить только «Венера-7» в 1970 году. Она зафиксировала давление около 90 атмосфер и температуру около 475 градусов.