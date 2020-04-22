Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники - о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
Фоторепортажи
12Нотр-Дам спустя год после пожара
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
09:43 (мск), источник: РИА Новости

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на предварительные данные ведомства.

Источник: РИА Новости

Подчеркивается, что количество мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от нуля до 29 лет — на тысячу женщин приходится 1050 мужчин. В группе от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин.

Новость
Названы российские регионы с приростом населения

В ведомстве выявили следующую тенденцию — в старшем возрасте число женщин по соотношению с мужчинами увеличивается. Начиная с группы 40−49 лет, количество мужчин сокращается до 926, в возрасте 50 до 59 лет — 839.

Разница становится более заметной в возрасте от 60 до 89 лет. Так, на тысячу женщин в среднем пришлось почти в два раза меньше мужчин — 569.

Самая заметная разница в возрастной категории 90—99 лет — на тысячу женщин приходится 289 мужчин такого же возраста.

Всего на начало 2020 года в стране проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Петербурге рассказали, как хоронят умерших пациентов с коронавирусом
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
В больнице Владивостока возник крупный очаг коронавируса
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за COVID-19
Анализ на антитела к COVID-19 станет массово доступным в мае
Борьба с коронавирусом вызвала резкий рост спроса на соль
Ученые открыли сотни мутаций, связанных с лежачим образом жизни
В Приморье появился новый леопард-загадка (фото)
Трамп оценил данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Здоровье
Оценен реальный масштаб заражения коронавирусом Смертность при этом, вероятно, намного ниже.
Hi-Tech
Чем удивила новинка из России Разобрали и проверили, есть ли «жучки».
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 253
Настоящие пропагандисты 144
Христос воскресе ! 99
Век гопника недолог 80
Кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию «Закрытый сезон» расскажет о курортном городе, который захватил неизвестный вирус
Новости партнеров
Сын Понаровской протянет еще недели три
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Популярные темы на «Детях»
"Нас всех чипируют и вакцинируют!" Верите слухам? 442
Поэтический конкурс № 16 ("Свобода"). Голосование 380
А у меня предприятие работает... 246
Работа..которая кончилась..как выкарабкаться 226
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь