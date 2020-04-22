Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

Подчеркивается, что количество мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от нуля до 29 лет — на тысячу женщин приходится 1050 мужчин. В группе от 30 до 39 лет на тысячу женщин приходится 999 мужчин.
В ведомстве выявили следующую тенденцию — в старшем возрасте число женщин по соотношению с мужчинами увеличивается. Начиная с группы 40−49 лет, количество мужчин сокращается до 926, в возрасте 50 до 59 лет — 839.
Разница становится более заметной в возрасте от 60 до 89 лет. Так, на тысячу женщин в среднем пришлось почти в два раза меньше мужчин — 569.
Самая заметная разница в возрастной категории 90—99 лет — на тысячу женщин приходится 289 мужчин такого же возраста.
Всего на начало 2020 года в стране проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.