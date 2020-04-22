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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян копят на «черный день»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Расходы большинства россиян на фоне распространения нового типа коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, накоплениями на «черный день» обладают порядка 40% россиян, показало исследование сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 565 258 +86 310
Скончалось177 501 +7 102
Выздоровело686 634 +34 588
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 22.04
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Источник: Reuters

Сервис Работа.ру выяснил, откладывают ли россияне на «черный день» и как сейчас распоряжаются своим бюджетом. В исследовании в апреле приняли участие 8,4 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.

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«Больше половины россиян (59%) не имеют накоплений на “черный день”, сообщили участники опроса. Лишь 8% указали, что их сбережений хватит на несколько месяцев. Еще 10% участников рассказали, что отложенных денег им хватит, чтобы прожить месяц. Каждый четвертый респондент ответил, что накопленной суммы хватит “совсем ненадолго”», — пишут авторы исследования.

При этом большинство россиян (65%) отметило, что размер трат остался на прежнем уровне, и поэтому они не откладывают денежные средства. Каждый пятый респондент не откладывает деньги, потому что стал тратить больше. Только 15% респондентов указали, что им удается откладывать деньги. Из них 6% респондентов уточнили, что пополняют «подушку безопасности» так же, как и до пандемии.

«Недавний опрос Работа.ру показал, что россияне гораздо больше боятся потерять работу или доход, чем заболеть коронавирусом. Спросив россиян о накоплениях, мы понимаем почему — более половины не имеют возможности надолго остаться без работы. Тем не менее, даже в непростой ситуации на рынке труда всегда существует масса предложений как для удаленной работы, так и для временной подработки», — прокомментировала результаты исследования директор по персоналу и организационному развитию Работа.ру. Юлия Санина.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ряде регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, некоторые организации перевели часть сотрудников на удаленный формат работы, в Москве и Подмосковье закрыты все торговые центры, магазины, кроме продовольственных и аптек.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 16,9 миллиона резюме, зарегистрировано более 477 тысячи работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий каждый месяц.

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