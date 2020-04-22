Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 236

Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период — 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек», — говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений заражения.
Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 2 тыс. человек. За последние сутки выявлено еще 294 случая.
По данным штаба, общее число заразившихся с начала пандемии в Санкт-Петербурге составило 2 267 человек.