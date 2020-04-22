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10:40 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 236

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 565 258 +86 310
Скончалось177 501 +7 102
Выздоровело686 634 +34 588
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:38 MSK, 22.04
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Источник: Агентство «Москва»

Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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«В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период — 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений заражения.

Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 2 тыс. человек. За последние сутки выявлено еще 294 случая.

По данным штаба, общее число заразившихся с начала пандемии в Санкт-Петербурге составило 2 267 человек.

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08:00 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:40 MSK, 22.04
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