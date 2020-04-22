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11:26 (мск), источник: РИА Новости

В Польше число заболевших COVID-19 превысило десять тысяч

ВАРШАВА, 22 апр — РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 567 327 +86 578
Скончалось177 521 +7 103
Выздоровело687 456 +34 474
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 22.04
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Источник: AFP 2020
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По данным минздрава, на утро среды лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 10038 человек, 404 из них скончались.

Вечером во вторник минздрав сообщал о 9856 заразившихся коронавирусом, 401 из них скончался.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 22.04
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