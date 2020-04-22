12:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Музыку, физкультуру и ОБЖ уступили коронавирусу
«Ъ» узнал, в каких регионах школьники уйдут на каникулы досрочно, а где вернутся за парты.
Разрешением Минпросвещения РФ досрочно завершить учебный год для школьников с первого по восьмой класс пока что воспользовались лишь несколько субъектов.
В большинстве регионов принято решение завершить раньше срока изучение таких предметов, как музыка, физкультура и информатика, а по остальным дисциплинам продолжить обучение в дистанционном формате. Впрочем, в некоторых регионах решили вернуться к занятиям в школах — в основном
Так, буквально на следующий день после рекомендаций ведомства об этом заявили власти Хабаровска — там учащиеся младших классов ушли на каникулы с 13 апреля, а восьмиклассники сделают это 14 мая. В министерстве образования Ульяновской области заявили «Ъ», что уже принято решение завершить учебный год досрочно для школьников с первого по восьмой класс — они уйдут на каникулы 30 апреля. Там пояснили, что уже во все отделы образования разосланы рекомендательные письма и сейчас ведется мониторинг готовности к переходу к досрочным каникулам.
Впрочем, власти некоторых регионов выступают категорически против досрочного отдыха для школьников.
В Пермском крае власти решили не отправлять школьников на досрочные каникулы по тем же причинам. Как заявил врио губернатора Дмитрий Махонин, в этом случае «весь апрель и май, а также три летних месяца дети будут без активных занятий, предоставлены сами себе»: «Есть опасения, что установленный режим самоизоляции будет нарушен».
Департамент образования и науки Севастополя датой окончания учебного года определил 20 мая. Об этом сказано в приказе от 15 апреля (копия есть у «Ъ»). В министерстве образования Ставропольского края по поводу дистанционного обучения школьников «Ъ» заверили, что все классы должны будут доучиться до лета. Досрочно учебный год для младших классов закрывать не будут.
В Ростовской области также учебный год сокращать не планируют, занятия будут продолжены в дистанционном режиме. Это правило действует для всех школ, учреждения не могут самостоятельно принять решение о начале каникул или начале занятий в классах, пояснили в министерстве образования региона. Власти Новосибирской области, напротив, решили узнать у самих школ: насколько необходимо завершать досрочно учебный процесс? В конце прошлой недели министерство направило в органы управления образованием муниципальных районов письмо, согласно которому образовательные организации региона самостоятельно должны принять решение о сроках окончания учебного года и формах организации образовательного процесса.
По такому пути пошли и во многих других регионах. В Красноярском крае министр образования Светлана Маковская рекомендовала школам досрочно завершить для классов с 1-го по 9-й изучение отдельных предметов: музыка, изо, физкультура, ОБЖ, технология, родная литература и родной язык, основы религиозной культуры и светской этики. Для учеников 10-х классов предложено завершить досрочно в этом году обучение по астрономии, физкультуре, ОБЖ, основам регионального развития. Эти предметы не входят в установленный перечень для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
В регионе не уточнили, сколько школ приняли решение последовать этому предложению. Схожую схему школам разрешили выбрать и власти Удмуртии. Согласно приказу минобразования Крыма от 16 апреля, крымские школьники до 20 апреля досрочно завершат обучение по большей части предметов. В «переводных» 1−3-х, 5−8-х, 10-х классах это окружающий мир, ОРКСЭ, физкультура, изо, музыка, технология, информатика, ОБЖ, астрономия, все факультативные предметы и др. Школьники получат годовые оценки на основании отметок, полученных ими в 1−3-й четвертях. 9-классники и ученики выпускного 11-го класса продолжат дистанционную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Освободившиеся преподаватели будут помогать организовывать дистанционное обучение по другим предметам.
В некоторых регионах, напротив, решили даже вернуться к очным занятиям. Такой сценарий разрешило Минпросвещения РФ в случае стабильной санобстановки и отсутствия режима самоизоляции. Так, в девяти малокомплектных школах отдаленных сел Камчатки с 20 апреля возобновилась учеба в обычном режиме. На этой неделе вернутся к занятиям ученики еще 14 сельских школ региона.
Как сообщили «Ъ» в правительстве Камчатского края, перевод с дистанционного режима обучения в очный проводится в населенных пунктах со стабильной
В Приморском крае с 14 апреля малокомплектные школы и школы в отдаленных районах приступили к обучению детей очно. По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, в регионе учебный процесс в очном режиме возобновился в 103 школах, в каждой учится от 5 до 100 ребят. При этом рекомендуется соблюдать ряд условий. В частности, в классах одновременно собирать не более 12 человек, уроки вести не дольше 30 минут, регулярно проветривать все помещения. Там также решили выставить итоговые оценки по результатам предыдущих четвертей по музыке, рисованию, физкультуре и ОБЖ, чтобы сократить общее время пребывания детей в школах до 2,5−3 часов в день. В школах крупных городов — во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске, Арсеньеве, Большом Камне, Надеждинском и Шкотовском районах — решили продолжать обучение детей в дистанционном формате, чтобы избежать резкого изменения эпидемиологической ситуации.
В шести районах Республики Бурятия ученики 9−11-х классов 35 школ вернулись к очному обучению. Как рассказала «Ъ»
Это отдаленные села, где нет интернета. Школы обязаны соблюдать условия — все должны ходить на занятия в масках и сохранять дистанцию. Школьники сидят по одному человеку за партой.
По ее словам, разрешение школам на очное обучение дает Роспотребнадзор, и главное условие — чтобы в районе не было ни одного заболевшего коронавирусом.
В Краснодарском крае, Дагестане, Волгоградской и Самарской областях досрочное окончание учебного года для учеников младших и средних классов пока что не планируют, но отмечают, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах.
Анна Васильева; Александра Викулова, Нижний Новгород; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Алексей Чернышев, Владивосток; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Вадим Никифоров, Симферополь; Оксана Павлова, Новосибирск; Оксана Мымрина, Ижевск; Георгий Портнов, Самара; Екатерина Еременко, Иркутск; Анна Перова, Краснодар.