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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Тайную жизнь» китенка и его матери показали на видео

Невероятная съемка беспилотника.

Ученым впервые удалось снять в очень подробном видео, как самка горбатого кита заботится о своем китенке: кормит, играет и охраняет его.

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Такие наблюдения — часть масштабного исследования нескольких американских университетов, участвующих в программе по изучению морских млекопитающих.

Съемки проходили возле острова Мауи на Гавайях. В течение 10 дней ученые наблюдали за 7 китами с помощью подводных камер и устройств записи звука, а также беспилотников, прикрепив к животным датчики для отслеживания.

Ученые надеются узнать, как долго самки горбатых китов заботятся о потомстве, и помогают ли им в этом другие киты.

По данным Центра исследования океанов Мауи, примерно 10 тысяч горбатых китов ежегодно проплывают 4,8 тысяч км от Аляски до Гавайев. Это одна из самых длительных миграций в мире.

Анна Лысенко

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