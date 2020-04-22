12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Тайную жизнь» китенка и его матери показали на видео
Невероятная съемка беспилотника.
Ученым впервые удалось снять в очень подробном видео, как самка горбатого кита заботится о своем китенке: кормит, играет и охраняет его.
Такие наблюдения — часть масштабного исследования нескольких американских университетов, участвующих в программе по изучению морских млекопитающих.
Съемки проходили возле острова Мауи на Гавайях. В течение 10 дней ученые наблюдали за 7 китами с помощью подводных камер и устройств записи звука, а также беспилотников, прикрепив к животным датчики для отслеживания.
Ученые надеются узнать, как долго самки горбатых китов заботятся о потомстве, и помогают ли им в этом другие киты.
По данным Центра исследования океанов Мауи, примерно 10 тысяч горбатых китов ежегодно проплывают 4,8 тысяч км от Аляски до Гавайев. Это одна из самых длительных миграций в мире.
Анна Лысенко