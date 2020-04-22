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13:38 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не использовать сообщения врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах для «истерик и накручивания ситуации» и заявил, что все требования врачей должны исполняться региональными минздравами с помощью федерального центра.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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Источник: РИА Новости

«Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты прежде всего для врачей, для медиков, которые работают на фронте борьбы с коронавирусом. Конечно же, врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах. В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях врачей в регионах о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом.

Песков добавил, что главным адресатом этой информации должно быть министерство здравоохранения региона, а не средства массовой информации. По его словам, регионы обладают необходимым потенциалом для того, чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает в этом федеральный центр, причем достаточно эффективно.

«Но конечно, ситуация когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации неуместны, недопустимы. Сейчас главное — это обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей. И любые требования врачей в этом плане должны исполняться», — заключил он.

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