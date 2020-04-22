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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Датские ученые выяснили, что во время приема кофе вкусовые ощущения человека меняются — сладкая пища кажется более сладкой, а горькая — не такой горькой. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Источник: Free-Photos/СС0

Склонность любителей кофе к темному горькому шоколаду теперь получила научное объяснение.

Исследователи из Орхусского университета в Дании Александр Вик Фьельдстад (Alexander Wieck Fjældstad) и Энрике Фернандес (Henrique Fernandes) провели анализ хемосенсорной чувствительности людей, потребляющих кофе, чтобы выяснить, влияет ли этот напиток на вкусовую и обонятельную чувствительность.

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В ходе исследования у 156 испытуемых ученые тестировали обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Выяснилось, что на восприятие запахов кофе не влияет, а вот на вкус влияет своеобразных образом.

«Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», — приводятся в пресс-релизе университета слова Фьельдстада.

Чтобы исключить влияние кофеина, исследователи повторили эксперимент с использованием кофе без кофеина, и результаты оказались точно такими же.

«Вероятно, такой эффект создают какие-то горькие вещества в кофе, — говорит ученый. — Этим можно объяснить, что людям нравится вместе с кофе темный шоколад. Его вкус становится намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена».

Авторы отмечают, что влияние кофе на вкусовые ощущения у всех испытуемых было кратковременным, и фиксировалось только во время приема напитка.

По мнению ученых, результаты исследования не только дают лучшее понимание того, как работают вкусовые рецепторы, но и могут иметь реальное практическое значение. Люди обладают различной хемосенсорной чувствительностью, а задача производителей продуктов питания — найти универсальные ароматы, одинаково воспринимаемые всеми.

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Тестирование новых продуктов обычно проводятся отдельно от других, а испытуемые, как правило, воздерживаются от приема любой пищи до начала вкусовых испытаний. Но в жизни, отмечают авторы, все совсем не так — люди потребляют продукты именно в сочетании, и тестировать вкус продуктов, по их мнению, тоже надо в сочетании.

«Известно, что наши чувства влияют друг на друга, но удивительно, что наши ощущения сладости и горечи так легко поддаются влиянию. Дополнительные исследования в этой области могут иметь значение для регулирования использования сахара и подсластителей в качестве пищевых добавок», — объясняет Фьельдстад.

В частности, считают авторы, новые данные могут быть использованы для сознательного снижения сахара и калорий в пище, что будет полезно для тех, кто страдает избыточным весом и диабетом.

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