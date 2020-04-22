Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом

Сейчас в большинстве стран мира для борьбы с коронавирусом применяется стратегия карантинных мер, которая предполагает максимальную изоляцию людей. Впрочем, все больше экспертов говорят о том, что есть и другой путь — обеспечение коллективного иммунитета, который вырабатывается после того, как большая часть населения той или иной страны перенесла болезнь, пишет Bloomberg.
Многие страны сталкиваются с невозможностью обеспечить режим изоляции, указывает группа исследователей из Принстонского университета и Центра динамики заболеваний, экономики и политики (CDDEP). Они указывают, что более бедные страны — например, Индонезия, некоторые африканские государства — сталкиваются с проблемами в установлении столь же жестких ограничений, которые введены в развитых экономиках.
Исследователи считают, что стратегия выработки коллективного иммунитета может сработать в Индии, где зафиксировано более 20 000 случаев коронавируса и 645 смертей. В стране непропорционально большая (93,5%) доля населения моложе 65 лет, менее подверженная риску тяжелой болезни и смерти
С учетом этого специалисты из Принстона и CDDEP рекомендуют отменить режим строгой изоляции в Индии, который был продлен до 3 мая. По их мнению, нужно позволить людям вернуться к нормальной жизни с условием, что власти продолжат поощрять социальное дистанцирование и ношение масок, а также сохранят запрет на массовые мероприятия. Кроме того, нужно будет проверить как можно больше людей.
Пожилым жителям все же придется соблюдать карантин до тех пор, пока в стране не появится массовый иммунитет, отмечают ученые. В случае, если люди из группы риска
«Ни одна страна не может позволить себе длительный период ограничений, тем более такая страна, как Индия», — отметил индийский эпидемиолог Джаяпракаш Мулиил. Он не исключает, что появление коллективного иммунитета возможно и без заражения пожилых людей.
Когда массовый иммунитет достигнет достаточного уровня, вспышка прекратится, и пожилые люди также будут в безопасности.
Стратегия выработки массового иммунитета уже вызвала споры на международном уровне. Сначала этот подход собирались применить в Великобритании. Однако, когда выяснилось, что он станет серьезной нагрузкой на систему здравоохранения королевства, от идеи отказались. Стратегия выработки коллективного иммунитета сейчас реализуется в Швеции, где зафиксировано более 15 000 случаев COVID-19 и более 1700 смертей.
Применение концепции коллективного иммунитета несет риски даже для Индии с ее молодым населением. Эксперты подчеркивают, что Индии в сжатые сроки нужно будет увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии, чтобы часть пациентов не погибли до того, как появится массовый иммунитет.
По мнению доцента Стэнфордского университета Джейсона Эндрюса, снятие ограничений ослабит бдительность населения.
Помимо прочего, выработка иммунитета от вируса может стать более сложным процессом, чем предполагают ученые. Некоторые исследователи считают, что для достижения этой цели нужно заразить 82% населения.
Наконец, остается неясным, как оградить от инфекции пожилых людей, когда под одной крышей нередко живут сразу несколько поколений, отмечает Bloomberg. Сторонники массового иммунитета все же убеждены, что это меньшее из возможных зол. «Думаю, что в конечном итоге все страны будут следовать этой индийской модели. Потому что в противном случае мы будем все время находиться в изоляции до июня следующего года», — сказал глава CDDEP Раманан Лаксминараян.
Клара Минак