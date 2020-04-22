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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Креативные плакаты помогают измерять социальную дистанцию в животных

Можно ориентироваться по медведям или аллигаторам.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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Всемирная организация здравоохранения во время пандемии коронавируса настоятельно рекомендует людям соблюдать безопасную социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров. В этом случае риск заражения снижается в разы.

Чтобы помочь людям правильно рассчитать эту самую безопасную дистанцию, а заодно немного поднять настроение, креативщики по всему миру стали использовать в качестве единицы длины животных.

Например, жителям России можно ориентироваться на размеры среднего медведя или двух песцов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американцам предлагают вспомнить размер стандартного аллигатора или осетра, канадцам — северного оленя.

This is a reminder that during #COVID19, please remember to keep at least 1 large alligator between you and everyone else at all times. #SaferAtHome #PhysicalDistancing #Florida

Опубликовано Leon County Четверг, 2 апреля 2020 г.

А жители Австралии наверняка знают размеры кенгуру, страуса эму и коалы — их тоже можно использовать в качестве измерительной меры.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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