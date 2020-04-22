Креативные плакаты помогают измерять социальную дистанцию в животных

Всемирная организация здравоохранения во время пандемии коронавируса настоятельно рекомендует людям соблюдать безопасную социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров. В этом случае риск заражения снижается в разы.
Чтобы помочь людям правильно рассчитать эту самую безопасную дистанцию, а заодно немного поднять настроение, креативщики по всему миру стали использовать в качестве единицы длины животных.
Например, жителям России можно ориентироваться на размеры среднего медведя или двух песцов.
Американцам предлагают вспомнить размер стандартного аллигатора или осетра, канадцам — северного оленя.
А жители Австралии наверняка знают размеры кенгуру, страуса эму и коалы — их тоже можно использовать в качестве измерительной меры.
Екатерина Гура