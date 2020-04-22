Sorry, what... pic.twitter.com/xMxW1UOZ29— James K Puchowski ??? (@kvisleis) April 19, 2020
14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Шотландии начали находить на пляжах точилки для карандашей
Как они туда попали и зачем — пока загадка.
Житель шотландского города Портобелло по имени Джеймс Пуховски сделал необычное открытие, прогуливаясь по местному пляжу. На одном из бетонных заграждений он увидел прикрепленную ржавую точилку для карандашей и табличку: «Предоставлено для вашего удобства Публичным проектом по заточке карандашей в Портобелло».
Эта находка вызвала у Джейма много вопросов, а потому он опубликовал фото в Twitter, надеясь получить ответы. И оказалось, что Пуховски не единственный, кто нашел точилку на пляже. Такого добра нашлось довольно много по всему побережью, но как и зачем на пляж попали точилки для карандашей — никто не знал.
Эта история заинтересовала местную журналистку Кэйтлин Дювар. Она провела небольшое расследование и выяснила, что точилки на пляже появились около 2−3 лет назад и, скорее всего, являлись частью
Екатерина Гура