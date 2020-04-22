15:16 (мск), источник: Секрет Фирмы
Россияне встревожились из-за кризиса и приготовились к худшим временам
Большинство (84%) россиян оказались встревожены
Ещё 14% россиян заявили, что самые тяжёлые времена страна переживает сейчас. 4% ответили, что худшее позади, а 3% считают, что кризиса нет и не будет.
Социологи провели опрос в четыре этапа — с середины марта по середину апреля. С каждым разом тревога в обществе нарастала, заметили эксперты. Это происходит на фоне резкого падения доходов. Более трети россиян пожаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, а у 16% — уже ощутимо. Еще треть граждан заявила, что ждут ухудшения ситуации через месяц.
При этом россияне не ждут поддержки от государства — так ответили 58%. Только 16% заявили, что рассчитывают на помощь властей. Большинство надеется на помощь родственников (78%) и друзей (62%). Кроме того, россияне рассчитывают на коллег по работе (42%) и работодателя (38%). На банки надеется примерно столько же, сколько на чиновников — 19% респондентов.
Ранее стало известно, что россияне боятся экономического кризиса даже сильнее, чем коронавируса. 60% опрошенных Социологическим антикризисным центром сказали, что опасаются падения доходов, а про страх заразиться сказали только 29%.
В другом опросе 46% россиян признались, что боятся нехватки денег даже на еду. Почти каждый третий (28%) сообщил, что не знает, как себя вести в кризис. Последствия экономического кризиса уже почувствовали 68% опрошенных, заявили в Online Market Intelligence.