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15:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне встревожились из-за кризиса и приготовились к худшим временам

Большинство (84%) россиян оказались встревожены из-за экономического кризиса, сообщили во ВЦИОМ. При этом 70% сообщили о готовности к худшим временам, которые, по их мнению, ещё впереди.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:39 MSK, 22.04
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Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 585 468 +85 745
Скончалось178 845 +7 127
Выздоровело696 177 +36 588
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Источник: Агентство «Москва»

Ещё 14% россиян заявили, что самые тяжёлые времена страна переживает сейчас. 4% ответили, что худшее позади, а 3% считают, что кризиса нет и не будет.

Социологи провели опрос в четыре этапа — с середины марта по середину апреля. С каждым разом тревога в обществе нарастала, заметили эксперты. Это происходит на фоне резкого падения доходов. Более трети россиян пожаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, а у 16% — уже ощутимо. Еще треть граждан заявила, что ждут ухудшения ситуации через месяц.

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При этом россияне не ждут поддержки от государства — так ответили 58%. Только 16% заявили, что рассчитывают на помощь властей. Большинство надеется на помощь родственников (78%) и друзей (62%). Кроме того, россияне рассчитывают на коллег по работе (42%) и работодателя (38%). На банки надеется примерно столько же, сколько на чиновников — 19% респондентов.

Ранее стало известно, что россияне боятся экономического кризиса даже сильнее, чем коронавируса. 60% опрошенных Социологическим антикризисным центром сказали, что опасаются падения доходов, а про страх заразиться сказали только 29%.

В другом опросе 46% россиян признались, что боятся нехватки денег даже на еду. Почти каждый третий (28%) сообщил, что не знает, как себя вести в кризис. Последствия экономического кризиса уже почувствовали 68% опрошенных, заявили в Online Market Intelligence.

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