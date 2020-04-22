14:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на
«Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению заболеваемости, а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры — меры по самоизоляции, меры по дистанцинированию социальному.
По его мнению, предположения о достижении в России пика заболеваемости COVID-19 преждевременны, ситуацию нужно отслеживает еще минимум неделю. «Последние несколько дней, около недели прирост (числа заразившихся в сутки составляет.— “Ъ”) 8−10%. Это, конечно, меньше, чем было раньше, было 15−17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно», — сказал он.
Ранее источники «Ъ» сообщили, что мэрия Москвы планирует продлить режим изоляции граждан на майские праздники. По информации собеседников, власти не хотят рисковать и снимать существующие ограничения.