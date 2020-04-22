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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. За последние сутки в России зарегистрировано 5236 новых случаев COVID-19, общее количество заразившихся достигло 57 999 человек.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 580 729 +85 814
Скончалось178 371 +7 122
Выздоровело693 093 +35 084
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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«Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению заболеваемости, а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры — меры по самоизоляции, меры по дистанцинированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно», — сказал Брико в ответ на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, предположения о достижении в России пика заболеваемости COVID-19 преждевременны, ситуацию нужно отслеживает еще минимум неделю. «Последние несколько дней, около недели прирост (числа заразившихся в сутки составляет.— “Ъ”) 8−10%. Это, конечно, меньше, чем было раньше, было 15−17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно», — сказал он.

Ранее источники «Ъ» сообщили, что мэрия Москвы планирует продлить режим изоляции граждан на майские праздники. По информации собеседников, власти не хотят рисковать и снимать существующие ограничения.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 14:40 MSK, 22.04
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