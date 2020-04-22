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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рацион древних жителей Прибалтики удивил ученых

Культурные традиции уже в древности играли большую роль.

Источник: Harry Robson, University of York
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Охотники-собиратели, жившие в Балтийском регионе 6−7,5 тысяч лет назад, имели очень разные кулинарные предпочтения, несмотря на доступность одних и тех же ресурсов.

К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета по результатам химического анализа 500 пищевых сосудов из 61 археологического памятника региона. Их работа опубликована в Royal Society Open Science.

В горшках сохранились следы морской рыбы, мяса тюленей, бобров, диких кабанов, медведей, оленей, орехов и растений. Одни группы охотников-собирателей отдавали предпочтение одной пище, другие — совсем другой.

Это показывает, что их вкусы были продиктованы не только доступностью тех или иных продуктов, но и традициями или привычками, утверждают авторы исследования.

К своему удивлению они обнаружили и следы молочных продуктов, а значит, охотники-собиратели 7,5 тысяч лет назад уже взаимодействовали с первыми земледельцами и скотоводами, занимались обменом товаров или грабежом.

Анна Лысенко

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