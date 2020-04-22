15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рацион древних жителей Прибалтики удивил ученых
Культурные традиции уже в древности играли большую роль.
К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета по результатам химического анализа 500 пищевых сосудов из 61 археологического памятника региона. Их работа опубликована в Royal Society Open Science.
В горшках сохранились следы морской рыбы, мяса тюленей, бобров, диких кабанов, медведей, оленей, орехов и растений. Одни группы
К своему удивлению они обнаружили и следы молочных продуктов, а значит,
Анна Лысенко