15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мессенджер ICQ New проведет онлайн-игру для жителей Екатеринбурга
Проект создавался специально для жителей Екатеринбурга, чтобы помочь им весело провести время с друзьями, несмотря на режим изоляции.
ICQ New совместно с одним из крупнейших организаторов квизов — компанией «Мозгобойня» — разработал
Как отмечают создатели Мозгобойни, в Екатеринбурге самое большое комьюнити любителей квизов в России, поэтому авторы игры решили поддержать именно этот город.
Для участия в игре нужно установить приложение ICQ New на свой компьютер или смартфон. В приложении создан специальный
Ранее Mail.ru Group объявила о перезапуске мессенджера ICQ под брендом ICQ New. Это первый российский