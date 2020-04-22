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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мессенджер ICQ New проведет онлайн-игру для жителей Екатеринбурга

Проект создавался специально для жителей Екатеринбурга, чтобы помочь им весело провести время с друзьями, несмотря на режим изоляции.

ICQ New совместно с одним из крупнейших организаторов квизов — компанией «Мозгобойня» — разработал онлайн-соревнование на знание города эксклюзивно для жителей Екатеринбурга и Свердловской области.

Как отмечают создатели Мозгобойни, в Екатеринбурге самое большое комьюнити любителей квизов в России, поэтому авторы игры решили поддержать именно этот город. Онлайн-квиз пройдет 23 апреля в 19:30 по местному времени. Игра будет состоять из 5 раундов. Вопросы одного из раундов будут полностью посвящены Екатеринбургу. Участвовать могут команды от двух до пяти человек. Подробные правила и описание квиза доступны на канале проекта в ICQ.

Победившая команда получит призовой сертификат на заказ еды в Delivery Club на 5000 рублей.

Для участия в игре нужно установить приложение ICQ New на свой компьютер или смартфон. В приложении создан специальный бот-ведущий, который объяснит правила и поможет зарегистрировать команду. В назначенное время бот проведет соревнование, а затем наградит победителей. Включить бота можно тут.

Ранее Mail.ru Group объявила о перезапуске мессенджера ICQ под брендом ICQ New. Это первый российский AI-мессенджер, ключевые функции которого основаны на технологиях искусственного интеллекта. В ICQ New можно совершать групповые звонки до 30 человек и создавать чаты на десятки тысяч собеседников.

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