Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

В своих аккаунтах в Instagram министры и руководители ведомств начали размещать фотографии с побритыми головами и посты в поддержку почина главы республики.
Так, спикер парламента Магомед Даудов разместил фото, сопроводив его надписью, что «Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого» и он с удовольствием принимает эстафету. Также фото опубликовали
Глава республиканского минздрава Эльхан Сулейманов разместил фото со своими заместителями, написав, что «руководящий состав министерства здравоохранения одним из первых принял эстафету главы Чечни».
На призыв главы Чечни откликнулись также жители республики и командиры подразделений МВД и Росгвардии, которые активно постят в соцсетях фото с новыми прическами.
Кроме того, в среду Кадыров запустил эстафету среди блогеров. «Обращаюсь к своим
В Чечне, по данным регионального минздрава, 303 случая инфицирования COVID-19, пять летальных исходов.