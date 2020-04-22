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16:06 (мск), источник: РИА Новости

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

ГРОЗНЫЙ, 22 апр — РИА Новости. Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:39 MSK, 22.04
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В своих аккаунтах в Instagram министры и руководители ведомств начали размещать фотографии с побритыми головами и посты в поддержку почина главы республики.

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Так, спикер парламента Магомед Даудов разместил фото, сопроводив его надписью, что «Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого» и он с удовольствием принимает эстафету. Также фото опубликовали вице-премьер правительства Абузайд Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов.

Глава республиканского минздрава Эльхан Сулейманов разместил фото со своими заместителями, написав, что «руководящий состав министерства здравоохранения одним из первых принял эстафету главы Чечни».

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На призыв главы Чечни откликнулись также жители республики и командиры подразделений МВД и Росгвардии, которые активно постят в соцсетях фото с новыми прическами.

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Кроме того, в среду Кадыров запустил эстафету среди блогеров. «Обращаюсь к своим друзьям-блогерам, потому что вы самые уважаемые и лучшие: я запускаю эстафету “Чистая голова — стоп коронавирусу”. Посмотрим, кто из вас самый смелый», — заявил он в видеообращении в Instagram.

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В Чечне, по данным регионального минздрава, 303 случая инфицирования COVID-19, пять летальных исходов.

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