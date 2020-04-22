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16:41 (мск), источник: ТАСС Наука

Следы коронавируса нашли в слезах заразившейся итальянки

По словам итальянских ученых, глаза могут быть не только «воротами» для проникновения коронавируса в организм, но и источником заражения для других людей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:39 MSK, 22.04
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Источник: AP 2020

РИМ, 22 апреля. /ТАСС/. Медики из Национального института инфекционых болезней имени Ладзаро Спалланцани нашли в слезах пожилой итальянки следы коронавируса нового типа. Об этом пишет агенство ANSA со ссылкой на исследование, которое опубликовал научный журнал Annals of Internal Medicine.

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«Наши результаты подчеркивают, насколько важно [в условиях пандемии коронавирусной инфекции] не прикасаться к носу, рту и глазам, а также часто мыть руки. Кроме того, из этого следует важный вывод для офтальмологов, которым нужно правильно использовать средства индивидуальной защиты во время обследования пациентов», — отмечают ученые в статье.

Медики совершили открытие благодаря 65-летней пациентке, которая в конце января вернулась в Италию из тогдашнего эпицентра эпидемии — Уханя. Вскоре у нее проявились симптомы и итальянку госпитализировали. Через три дня, из-за конъюктивита у нее взяли мазок из слизистой оболочки глаза. Анализ показал, что там есть вирусная РНК. Согласно последующим анализам, следы SARS-CoV-2 оставались в слезной жидкости в течение еще трех недель. Правда, количество вирусных частиц постепенно уменьшалось.

По словам исследователей, таким образом они доказали, что глаза — это не только «ворота», через которые коронавирус нового типа может попасть в организм человека, возможно они представляют собой потенциальный источник передачи инфекции.

Это открытие важно для того, чтобы обеспечить безопасность населения и предотвратить распространение SARS-CoV-2, а также предоставляет медикам дополнительный метод его выявления.

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Согласно результатам итальянских ученых, тесты выделений слизистой оболочки глаза на коронавирус нового типа могут быть положительными даже тогда, когда традиционный мазок из носоглотки дает отрицательный результат. Особенно это показательно на последнем этапе коронавирусной инфекции, когда традиционные анализы часто дают отрицательный результат.

Медики указывают, что нужно дополнительно изучить, насколько долго вирус остается активным в слизистой среде глаза.

«Открытие наших специалистов — это еще одна небольшая часть большого и сложного пазла, который представляет этот вирус», — заключила Марта Бранка, глава института и один из авторов исследования.

О пандемии коронавируса

Сейчас в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, около 2,58 млн случаев заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2), около 178 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 700 тыс. человек. За пределами КНР заболевание COVID-19, которое вызывает этот вирус, выявили в 185 странах, включая Россию.

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Вакцину от этого заболевания сейчас разрабатывают во многих странах мира, в том числе и в России. Некоторые научные группы уже начали тестировать препараты на животных. Тем не менее, точные сроки появления лекарства от COVID-19 ученые сказать пока не могут — оценки разнятся от полугода до 2−3 лет.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса SARS-CoV-2, как предполагают ученые, были летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» панголины, змеи или собаки.

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