Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники - о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
Фоторепортажи
12Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
20Самые удивительные места на Земле
17:19 (мск), источник: РИА Новости

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры.

Коронавирус COVID-19
17:43 (мск)После карантина Милан откажется от большинства автомобилей
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:09 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 592 845 +91 689
Скончалось179 694 +7 884
Выздоровело696 921 +37 189
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«С сегодняшнего дня в Москве введен автоматический, я подчеркиваю, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами. Это была сложная работа, которую мы проводили в течение последних полутора недель вместе с Минкомсвязью, работа в основном завершена, она (система) начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах», — напомнил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав субъектов.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — предложил он.

Мэр также пригласил к сотрудничеству глав регионов РФ. «Михаил Владимирович (Мишустин), вы дали такое поручение Минкомсвязи на той неделе. Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — сказал Собянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве заработал автоконтроль за цифровыми пропусками
Во время загрузки произошла ошибка.
11:30 (мск)© Ньюстюб
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 17:40 MSK, 22.04
Все новости региона
 Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Коронавирус COVID-19
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Эксперт: назначение Саакашвили улучшит имидж Зеленского
Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19
СМИ узнали, в каких регионах школьники вернутся к учебе
Самые удивительные места на Земле показали на фото
Жизнь и борьба за революцию Владимира Ленина. Фотогалерея
Жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Чем дезинфицируют Россию от коронавируса Весьма противоречивые данные
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 256
Настоящие пропагандисты 145
О форуме и не только 130
Христос воскресе ! 99
Кино
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой Актер рассказал о проблемах с алкоголем, громких романах и предательстве
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом 37-летняя супруга артиста родила ребенка
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь