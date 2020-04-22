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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник показал, как бы выглядели знаменитости в разных мультфильмах

Некоторые оказались даже реалистичнее, чем в жизни.

Хорватский художник Дино Томич прославился в соцсетях благодаря своим интересным эскизам татуировок и карандашным рисункам. Но в последнее время он стал все чаще рисовать акриловыми красками и цветными карандашами на различные социальные темы.

На этом фоне забавный небольшой проект Томича, посвященный мультфильмам и знаменитостям, выглядит довольно странно, но он оказался самой успешной арт-серией художника.

Точик показал, как бы выглядели реальные знаменитости (актеры, музыканты, политики и спортсмены), если бы были героями разных мультфильмов.

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Илон Маск
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Дональд Трамп
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Билли Айлиш

Кстати, не забыл Томич и о настоящих героях и изобразил в стилях разных мультфильмов медицинских работников в масках.

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Екатерина Гура

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