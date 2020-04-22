18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый вид змеи назвали в честь персонажа «Гарри Поттера»
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Ученые обнаружили в Индии ранее неизвестный вид гадюки из рода Trimeresurus.
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Гадюку назвали Салазар Слизерин в честь великого колдуна и одного из основателей школы «Хогвартс» из вселенной Гарри Поттера. Он умел разговаривать на языке змей. Новый вид описан в Zoosystematics and Evolution.
В роду Trimeresurus существует 48 видов змей, 15 из которых встречаются в Индии. Представителей нового вида исследователи обнаружили ночью на обочине дороги.
Анна Лысенко