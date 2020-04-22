Житель Белоруссии поселил в своем доме медвежонка

Фермер Николай Терлецкий из Борисовского района Белоруссии стал местной знаменитостью благодаря своей любви к животным и смелому поступку. Мужчина приютил в своем доме маленького медвежонка, который вышел на ферму из леса.
В середине апреля Николай обнаружил малыша у себя на участке — медвежонок был очень худой и слабый. Фермер сразу же обратился к властям, ведь бурые медведи занесены в Красную книгу. Однако ответ официальных органов был неутешительный: Николаю предложили выпустить медвежонка обратно в лес (хотя он бы там сам не выжил) или усыпить.
Николай забрал мишку к себе домой и вместе с лесниками несколько дней пытался найти в лесу его маму. Но безрезультатно. Тогда мужчина принял ответственное решение оставить медвежонка себе. Он отвез его к ветеринару и оформил на него официальный паспорт.
Медвежонок оказался 3-месячной девочкой, Николай назвал ее Василисой, пишет Planetabelarus. Сейчас малышка живет в доме у мужчины вместе с котами и собаками. Она любит обниматься и спать на коленях. Николай, по совету ветеринара, кормит ее детским питанием.
В будущем фермер планирует сделать для Василисы большой вольер, который будет похож на условия в дикой природе, но безопасен. Благо размеры его фермы позволяют создать для медведицы комфортные и свободные условия для жизни.