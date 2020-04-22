Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
19:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешествующая на яхте пара ничего не знала о коронавирусе

О пандемии они узнали, когда их не пустили в морской порт

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 603 147 +101 991
Скончалось180 784 +8 974
Выздоровело701 426 +41 694
Идёт загрузка

Супруги Елена Манигетти из Италии и Райан Осборн из Великобритании еще в 2017 году купили яхту, чтобы вместе посмотреть мир. В конце февраля они отправились в путешествие и даже понятия не имели, что все это время происходило в мире.

Елена рассказала, что, когда они отплывали с Канарских островов, то слышали о коронавирусе в Китае, но были уверены, что все это ограничится лишь одной страной и быстро закончится. Находясь в море, у них не было мобильной связи и интернета, а потому никаких новостей о глобальной пандемии они не знали.

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Правда раскрылась лишь тогда, когда они попытались причалить к берегу карибского острова Сент-Винсент. Они безуспешно пытались причалить в трех портах, но везде им отказывали из-за того, что границы закрыты. Только тогда супругам объяснили, какой переполох в мире наделал коронавирус.

В итоге паре все-таки разрешили причалить после того, как они доказали, что провели в самоизоляции в открытом море более 25 дней. Сейчас они находятся на острове Сент-Винсент и не в состоянии продолжить свое путешествие.

После новостей о коронавирусе Елена незамедлительно связалась со своей семьей в Италии. К счастью, все они оказались живы и здоровы.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 22.04
Собянин предложил ввести пропуска во всех регионах России
В Израиле ужесточат карантинные меры
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Собянин призвал к активной борьбе с коронавирусом в регионах
Самые удивительные места на Земле показали на фото
Жизнь и борьба за революцию Владимира Ленина. Фотогалерея
Жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Американский смартфон-флагман с камерой на 108 Мп (цена) Собрали все самое важное!
Авто
Тест Geely Coolray: в чём проблема «Volvo за пол-цены»? Они научились! Вот теперь точно: китайцы научились делать хорошие автомобили. Но есть, как минимум, один подвох... Или даже два
Кино
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой Актер рассказал о проблемах с алкоголем, громких романах и предательстве
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Лолита попала в психбольницу
Популярные темы на «Детях»
Фотоуроки: обсуждение фотографий 270
Синонимично-свободная угадайка 241
а как у вас? 155
Хорошие новости. Часть 24 103
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь