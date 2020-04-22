19:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путешествующая на яхте пара ничего не знала о коронавирусе
О пандемии они узнали, когда их не пустили в морской порт
Супруги Елена Манигетти из Италии и Райан Осборн из Великобритании еще в 2017 году купили яхту, чтобы вместе посмотреть мир. В конце февраля они отправились в путешествие и даже понятия не имели, что все это время происходило в мире.
Елена рассказала, что, когда они отплывали с Канарских островов, то слышали о коронавирусе в Китае, но были уверены, что все это ограничится лишь одной страной и быстро закончится. Находясь в море, у них не было мобильной связи и интернета, а потому никаких новостей о глобальной пандемии они не знали.
Правда раскрылась лишь тогда, когда они попытались причалить к берегу карибского острова
В итоге паре
После новостей о коронавирусе Елена незамедлительно связалась со своей семьей в Италии. К счастью, все они оказались живы и здоровы.
Екатерина Гура