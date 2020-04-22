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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте РФ, говорится в сообщении Минкомсвязи России.

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Источник: РИА Новости

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.

«После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты», — поясняется в сообщении.

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