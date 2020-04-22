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21:53 (мск), источник: РИА Новости

Песков озвучил прогноз по прохождению пика заболеваемости COVID-19

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выровняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 614 040 +73 487
Скончалось182 004 +6 566
Выздоровело706 636 +37 384
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Источник: РИА Новости

Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.

Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения.
Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема, и решать ее необходимо сообща.

Также, по словам пресс-секретаря, первое, что сейчас важно для президента, — это борьба с коронавирусом и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.

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