Жуткий экспонат. Музеи в соцсетях соревнуются, у кого выставлен самый страшный предмет
Йоркширский музей бросил вызов дружественным галереям в Британии, попросив их рассказать о своих самых страшных экспонатах. Сотрудники музея запустили тред в «Твиттере» под хэштегами «Битва кураторов» и «Самый жуткий предмет».
«Мы начнем с этого волосяного узла 3−4 века с похорон римской дамы. В нем все еще есть заколки…», — такое сообщение появилось в аккаунте Йоркширского музея 17 апреля.
Негосударственный музей в городке Эгам тоже выбрал куклу в качестве самого страшного экспоната. В подписи к фотографии говорится: «Когда ты думаешь, что ничего хуже уже быть не может, мы представляем…».
Just when you thought it couldn’t get any worse, we present ....
Поделиться фотографией своей страшной куклы решил и Музей страха и чудес в Канаде — и даже создал аккаунт в «Твиттере» специально для этого. Самым страшным экспонатом музея выбрали немецкую восковую куклу XIX века — часть ее лица расплавилась от хранения на нагревшемся чердаке.
Our museum joined twitter solely to participate! This contribution is an early 19 c. wax child mannequin from Germany. It was stored face-down in a heated attic for many years, flattening its features into a snout. Please enjoy. #CreepiestObject#CURATORBATTLEpic.twitter.com/W3kitF7Utt
Еще одной категорией в треде самых жутких музейных экспонатов стали ритуальные и магические объекты. Например, куратор Музея Питт-Риверса в Университете Оксфорда поделился снимком экспоната 1911 года — сердца овцы, пронзенного гвоздями и иголками. Он пояснил, что предмет использовался для снятия проклятий.
Канадское музейное объединение Provincial Museum поделилось фотографией проклятой детской игрушки. Сотрудники утверждают, что игрушка, безобидная на первый взгляд, была найдена в стене 155-летнего особняка и передвигается по музею самостоятельно.
«Работники ставят ее на одно место, а потом находят в совершенно другом», — объясняется в «Твиттере».
Bringin’ our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN’S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it “Wheelie” - and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobjectpic.twitter.com/FQzMzacr8a
А музей-особняк York Mansion House, ранее служивший резиденцией мэра города, разместил фотографию мумифицированной кошки. Оказалось, что страшен не столько сам экспонат, сколько история его обнаружения. «Ее нашли под половыми досками над нашим правительственным залом, окруженную кольцом из ореховых скорлупок», — сообщил музей.
Ok so our entry for #creepiestobject is, of course, our mummified cat. It was found concealed in the floorboards above our State Room surrounded by a ring of hazelnut shells. The X-ray below was taken at a local vets (no one else had a machine big enough!) #CuratorBattlepic.twitter.com/O9nUoBp6gC
Фотография Музея йоркского замка стала одной из самых популярных в треде. На ней изображены фигурки, играющие в карты, но сделаны они из крабовых ног и клешней. «Типичные викторианцы, они любили странные и жуткие вещи», — написали сотрудники музея в «Твиттере».
STEP ASIDE ALL.
These are hand-made models of figures playing cards and of gold miners hauling gold nuggets to the surface. BUT the figures are made from crab’s legs and claws… Typical Victorians, they loved weird/creepy stuff. #CreepiestObjectpic.twitter.com/A5NHiPGnVh