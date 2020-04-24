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15:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: на что идут британские медики, чтобы не заразить близких

Многим медработникам в Британии и других странах приходится на время выезжать из своих домов, чтобы не подвергать опасности близких.

Источник: BBC News Русская служба

Многие медработники по всему миру приняли непростое решение — жить отдельно от семьи во время пандемии коронавируса. Некоторые переселились в гостиницы, некоторые — в передвижные дома на колесах.

Четыре человека рассказали Би-би-си, почему они решили это сделать.

«Я должна защитить своего сына».

У 50-летней медсестры Шани Стокер из графства Вустершир двое детей — 11-летний сын с аутоиммунным заболеванием и 13-летняя дочь. После того как больницы Англии столкнулись с наплывом пациентов с Covid-19, дочь переехала к родственникам. А сама медсестра решила какое-то время пожить в передвижном доме, стоящем на подъездной дороге к ее дому.

«Мне очень хочется обнять своих детей. Мой сын столько всего пережил за последний год… Но я должна была так поступить, чтобы защитить сына. Да, это непросто, но я готова на это пойти, чтобы помочь поправиться другим людям», — сказала она.

«Дочь живет сейчас с моей племянницей, так что она в безопасности, но сын проходит лечение, поэтому я не могу его куда-то отправить. Никому неизвестно, как он отреагирует. Это редкое заболевание».

Стокер, работающая медсестрой в отделении инфекционных заболеваний, рассказала, что в доме на колесах она живет в спартанских условиях.

«Я подключила кое-какие электрические приборы, у меня есть электроплитка, имеются туалет и раковина для мытья рук, всякие другие полезные мелочи и двуспальная кровать», — сказала она.

«Сначала я спала дома на диване, из-за этого сыну приходилось все время сидеть в своей комнате, но дети не могут так жить. Когда меня там нет, он может передвигаться по дому».

«Я же не знаю, вдруг я принесу что-то домой. Я не хочу заразить своего мужа, мне нужно, чтобы он мог позаботиться о сыне».

Стокер говорит, что, несмотря на все сложности, у них с коллегами сложилась дружная команда, где люди поддерживают друг друга и сохраняют позитивный настрой.

«Я часто плачу».

Сара Линк работает младшей медсестрой в больнице имени королевы Елизаветы II в Бирмингеме. В день, когда было объявлено о начале карантина, они с супругом купили передвижной дом и переселились в него, чтобы мать Сары могла продолжать жить в их коттедже.

Линк работает в сфере здравоохранения уже 17 лет, а ее муж Гари торгует рыбой. Во время карантина он продолжает развозить заказы покупателям.

Удобства в передвижном доме весьма примитивные, поэтому соседи дали супругам ключ от своего сада, чтобы они могли пользоваться находящимися там душем и туалетом.

«Мама готовит нам еду. Она оставляет ее в гараже на бумажных тарелках, и мы забираем ее в передвижной дом», — рассказала Линк.

«К счастью, у нас в гараже есть стиральная машина и сушилка, так что мы можем стирать там. Я потом дезинфицирую все, и у нас еще есть батарея, чтобы вещи сушить. Но все равно очень холодно, иногда по ночам у меня изо рта идет пар».

Она добавила: «Наш автодом повернут ко входной двери коттеджа, так что мы с мамой машем друг другу рукой».

«Мы очень близки. Папа умер, когда мне было 13 лет. Ему было всего 50 лет. Так что у нас в семье очень близкие отношения, и мы все друг другу помогаем. Так что, когда это все произошло, я в первую очередь подумала о том, как обезопасить маму. Но так я хотя бы ее вижу».

«Кажется, будто передо мной окно, в котором я могу видеть свою прошлую жизнь, но не могу туда попасть. Это очень, очень непросто, я часто плачу».

BBC Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы Коронавирус: каковы симптомы и как от него защититься? ИНСТРУКЦИЯ: Как самоизолироваться? КАРТА: Как коронавирус распространяется по планете «Это помогло, но было стыдно».

Акушерка Джессика Атокло две недели жила в отелях из-за своей работы в больницах Бирмингема. Хотя по роду своей специализации она не работает с тяжелобольными, Джессика вызвалась помочь, чтобы восполнить нехватку специалистов в других областях.

«Мой муж относится к группе повышенного риска. Мне не хотелось приезжать домой после работы в больнице, где тесно взаимодействуешь с пациентами», — сказала она.

«Возможность жить отдельно стало для меня большим облегчением, можно было ездить на работу и не переживать так сильно. Но у меня 12-летний сын, и мне было стыдно, что я вынуждена была жить отдельно от него».

https://twitter.com/atoklo_jessica/status/1247515558532218883.

(Атокло написала в «Твиттере»: «Парковка гостиницы заполнена [машинами] медицинских работников, которые оставили свои семьи, чтобы заботиться о людях по всему Бирмингему»).

Атоко приходилось вручную стирать свою форму в ванне отеля между дежурствами.

«Так как я жила в гостинице, я могла работать, не покладая рук. Я попросила дать мне как можно больше рабочих смен, и я их все отрабатывала, потому что какой мне смысл в выходном — сидеть в гостиничном номере?».

Сейчас она вернулась к привычной роли и будет помогать другим медикам, но не будет работать непосредственно с пациентами. Благодаря этому она смогла вернуться в свой дом.

«Это такое облегчение. Я становилась все более раздраженной, мне очень хотелось попасть домой».

«Владельцы гостиниц — неизвестные герои».

Доктор Эшли Листон 30 лет жил и работал в Тайнсайде, а четыре года назад переехал в Иден-Валли в графстве Камбрия.

В конце марте он собирался завершить работу в местной поликлинике и выйти на пенсию. Но перед этим началась коронавирусная пандемия, и он понял, что с пенсией нужно подождать.

«Я узнал, что в западном Камберленде не хватает специалистов в поликлиниках, и вызвался помочь. Там очень красиво, но туда неудобно добираться», — сказал он.

Листон начал работу в «красной зоне», куда доставляли людей с симптомами Covid-19. «Туда полтора часа езды, и я решил работать по несколько дней подряд и жить в своем доме на колесах».

«Мне выделили место на парковке, а душем я мог пользоваться в поликлинике. А затем, в первый же день я узнал, что местная гостиница предлагает номера. Я с ними связался, и они сказали, что будут рады мне помочь. И насколько же приятнее спать в удобной кровати!».

Эшлт Листон с большой благодарностью отзывается о владельцах гостиницы.

«Они — неизвестные герои. Это люди, которые без всякой шумихи предложили помощь. Понимаешь разницу в условиях, когда вернешься в номер после тяжелой смены, посмотришь телевизор и хорошенько выспишься».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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