Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета—руководителя главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе.
Сорочкин с 2007 года работал заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре. Должность заместителя главы СКР он занимал с 2011 года. В марте 2020 года ему исполнилось 62 года.
Напомним, сегодня, 22 апреля, Путин подписал указ о назначении на должность заместителя главы СКР Эдуарда Кабурнеева. По данным «Ъ», он будет курировать работу ГСУ и главного управления по расследованию особо важных дел. Он занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором.