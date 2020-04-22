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23:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Указ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета—руководителя главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в указе.

Сорочкин с 2007 года работал заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре. Должность заместителя главы СКР он занимал с 2011 года. В марте 2020 года ему исполнилось 62 года.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Путин подписал указ о назначении на должность заместителя главы СКР Эдуарда Кабурнеева. По данным «Ъ», он будет курировать работу ГСУ и главного управления по расследованию особо важных дел. Он занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором.

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