Священник-вирусолог назвал COVID-19 наказанием за грехи

На вопрос журналиста о причинах пандемии, священник ответил, что «это не просто болезнь», выразив уверенность, что она «ниспослана людям за грехи мира, забывшего про Бога».
«И никогда не надо думать, что это за грехи
Священнослужитель видит «духовный смысл» в том, что это произошло именно на Великий пост — во «время осмысления греха».
По словам священника, чтобы уберечься от вируса, нужно следовать рекомендациям врачей. Самая главная защита — это изоляция, отсутствие контакта. Поскольку эта инфекция хорошо передается от человека к человеку, с чем меньшим количеством людей мы будем контактировать, тем лучше, пояснил он.
Духович назвал оправданным временное ограничение присутствия прихожан на богослужениях с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее, 12 апреля, Российская православная церковь решила проводить богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан
По данным оперштаба на 22 апреля, в России зафиксировано 57 999 случаев коронавируса, 4420 человек вылечились, 513 пациентов умерли.
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