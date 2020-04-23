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03:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом

Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:39 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 624 846 +61 462
Скончалось183 120 +5 705
Выздоровело710 405 +28 928
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Источник: Reuters

У двух домашних животных, которые жили в разных частях штата Нью-Йорк, результат теста на коронавирус оказался положительным. Предполагается, что они могли заразиться от людей.

В частности, у одной из кошек вирус обнаружили через неделю после того, как у ее хозяина возникла одышка. Диагноз COVID-19 у этого человека не подтвердился, однако животное выходило на улицу, где и могло заразиться. Второй питомец заболел уже после того, как у его хозяина подтвердился коронавирус. При этом другая кошка из этого же дома признаков болезни не имела.

Отмечается, что признаков обратной передачи вируса от животных к человеку нет.

Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных.
Кейси Бартон Бехравеш
сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Хозяевам животных рекомендовали ограничить взаимодействие своих питомцев с людьми за пределами дома.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:39 MSK, 23.04
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