03:31 (мск), источник: Lenta.Ru
В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом
Первые случаи заражения кошек коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.
У двух домашних животных, которые жили в разных частях штата
В частности, у одной из кошек вирус обнаружили через неделю после того, как у ее хозяина возникла одышка. Диагноз COVID-19 у этого человека не подтвердился, однако животное выходило на улицу, где и могло заразиться. Второй питомец заболел уже после того, как у его хозяина подтвердился коронавирус. При этом другая кошка из этого же дома признаков болезни не имела.
Отмечается, что признаков обратной передачи вируса от животных к человеку нет.
Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных.
Хозяевам животных рекомендовали ограничить взаимодействие своих питомцев с людьми за пределами дома.
Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина.