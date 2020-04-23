Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Я думала, что больше не могу»Медсестра рассказала о борьбе с COVID-19 в Лондоне
Фоторепортажи
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
20Самые удивительные места на Земле
03:12 (мск), источник: Известия

В Минздраве сообщили о конце эпидемии гриппа в России

Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России, завершилась, сообщается в среду, 22 апреля, на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Источник: Известия

По его данным, на неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в стране понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев неделей ранее.

Согласно данным института, ситуация по гриппу в России была признана эпидемической в конце января — начале февраля, а именно — на неделе с 27 января по 2 февраля.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — говорится в заключении института.

Вместе с тем отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах остается выше эпидпорога.

По итогам минувшей недели частота госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тыс. населения, тогда как в предыдущие семь дней этот показатель был 9,9 на 100 тыс. населения.

Ранее, 21 апреля, в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице спокойная. За прошедшие четыре недели число заболевших снизилось в 2,5 раза.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Найти и обезвредить: в России началось экспресс-тестирование на COVID-19
Оставят без обеда: Турция может отказаться от системы «всё включено»
Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
В подмосковной больнице 60 медиков заразились коронавирусом
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
Россияне рассказали, на чем будут экономить в ближайшее время
Регионы не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Американский смартфон-флагман с камерой на 108 Мп (цена) Собрали все самое важное!
Горячие темы на Авто
Россия после короны. 256
О форуме и не только 192
Настоящие пропагандисты 145
Вождю сегодня 150! 89
Кино
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой Актер рассказал о проблемах с алкоголем, громких романах и предательстве
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь