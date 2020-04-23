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05:02 (мск), источник: Известия

Заболевший коронавирусом пилот месяц просидел на карантине и не вылечился

Заразившийся коронавирусом пилот авиакомпании Qantas просидел дома на карантине больше месяца и не вылечился. Об этом сообщает Daily Mail.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:38 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 626 929 +63 545
Скончалось183 283 +5 868
Выздоровело710 285 +28 808
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Источник: AFP 2020

53-летний Майкл Крю получил положительный результат теста на коронавирус после рейса в Лондон и самоизолировался в Перте (Австралия). Месяц спустя Крю сделал повторный тест и тот снова оказался положительным.

Пилот также добавил, что болезнь нанесла сильный урон его организму, и назвал коронавирус настоящим испытанием.

Кроме того, сотрудник Qantas уточнил, что наверняка знает, где подцепил SARS-CoV-2. По его словам, это произошло в лондонском продуктовом магазине, продавщица которого очень сильно кашляла.

Ранее в среду стало известно, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции американская компания Boeing собирается уволить 10% персонала, работающего в сфере гражданской авиации.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:38 MSK, 23.04
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