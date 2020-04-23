05:14 (мск), источник: РИА Новости
Месяц поста и молитвы Рамадан начнется у мусульман в четверг
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В четверг вечером у мусульман начнется месяц Рамадан — время строгого поста и усиленной молитвы.
В этом году
Однако, как сказано, например, в постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса не должны повлиять на соблюдение верующими обязательного поста.
Поститься положено строго: не есть и не пить от восхода до заката солнца. Улемы отмечают, что больные коронавирусом могут не поститься, если это противопоказано по здоровью. Однако после выздоровления верующие «восполнят пропущенные дни поста один к одному». Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид
Также Рамадан — месяц милосердия. Так, например, Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) постановил раньше, чем обычно, выплатить закят — милостыню или налог, который собирают в пользу нуждающихся членов мусульманской общины. К таковым улемы отнесли самозанятых, оставшихся