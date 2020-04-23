Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Я думала, что больше не могу»Медсестра рассказала о борьбе с COVID-19 в Лондоне
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
05:14 (мск), источник: РИА Новости

Месяц поста и молитвы Рамадан начнется у мусульман в четверг

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В четверг вечером у мусульман начнется месяц Рамадан — время строгого поста и усиленной молитвы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:38 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 626 929 +63 545
Скончалось183 283 +5 868
Выздоровело710 285 +28 808
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

В этом году из-за коронавируса в мусульманской общине РФ молитвы в мечетях состоятся без прихожан: верующим предписано сидеть дома. Это касается как ежедневной молитвы, так и специальной — «таравих», которая читается после пятой ежедневной молитвы и только в Рамадан. Традиционную проповедь имама верующим тоже рекомендуют слушать онлайн.

Читайте также
Как коронавирус влияет на верующих по всему миру

Однако, как сказано, например, в постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса не должны повлиять на соблюдение верующими обязательного поста.

Поститься положено строго: не есть и не пить от восхода до заката солнца. Улемы отмечают, что больные коронавирусом могут не поститься, если это противопоказано по здоровью. Однако после выздоровления верующие «восполнят пропущенные дни поста один к одному». Завершится тридцатидневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам).

Также Рамадан — месяц милосердия. Так, например, Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) постановил раньше, чем обычно, выплатить закят — милостыню или налог, который собирают в пользу нуждающихся членов мусульманской общины. К таковым улемы отнесли самозанятых, оставшихся из-за коронавируса без работы, работников, служащих, у которых денег не хватает на самое необходимое, и наемных работников, которые оказались на карантине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рацион для самоизоляции
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 05:20 MSK, 23.04
 В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России
В Минздраве сообщили о конце эпидемии гриппа в России
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
В подмосковной больнице 60 медиков заразились коронавирусом
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
Россияне рассказали, на чем будут экономить в ближайшее время
Регионы не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Американский смартфон-флагман с камерой на 108 Мп (цена) Собрали все самое важное!
Авто
Тест Geely Coolray: в чём проблема «Volvo за пол-цены»? Они научились! Вот теперь точно: китайцы научились делать хорошие автомобили. Но есть, как минимум, один подвох... Или даже два
Кино
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой Актер рассказал о проблемах с алкоголем, громких романах и предательстве
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом 37-летняя супруга артиста родила ребенка
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь