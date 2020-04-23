Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тысячи человек

Всего в мире, по данным университета, на конец среды насчитывалось 2 627 630 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 65 715 случаев.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США — 841 556 (46 688 умерли), Испании — 208 389 (21 717), Италии — 187 327 (25 085), Франции — 157 135 (21 340), Германии — 150 648 (5 315), Великобритании — 134 638 (18 151).
Более 20 тыс. заразившихся зафиксировано в Турции — 98 674 (2 376 умерших), Иране — 85 996 (5 391), материковом Китае — 82 798 (4 632), России 57 999 (513), Бразилии — 46 182 (6 262), Бельгии — 41 889 (6 262), Канаде — 41 650 (2 080), Нидерландах — 35 032 (4 068), Швейцарии — 28 268 (1 509), Португалии — 21 982 (785), Индии — 21 370 (681).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.