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07:34 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тысячи человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Количество умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в мире за минувшую среду выросло со 177 200 до 183 336 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:31 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 629 801 +64 742
Скончалось183 454 +5 958
Выздоровело713 537 +26 929
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Источник: РИА "Новости"

Всего в мире, по данным университета, на конец среды насчитывалось 2 627 630 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 65 715 случаев.

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Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США — 841 556 (46 688 умерли), Испании — 208 389 (21 717), Италии — 187 327 (25 085), Франции — 157 135 (21 340), Германии — 150 648 (5 315), Великобритании — 134 638 (18 151).

Более 20 тыс. заразившихся зафиксировано в Турции — 98 674 (2 376 умерших), Иране — 85 996 (5 391), материковом Китае — 82 798 (4 632), России 57 999 (513), Бразилии — 46 182 (6 262), Бельгии — 41 889 (6 262), Канаде — 41 650 (2 080), Нидерландах — 35 032 (4 068), Швейцарии — 28 268 (1 509), Португалии — 21 982 (785), Индии — 21 370 (681).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

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Источник:©Аргументы и факты
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