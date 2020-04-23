Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
09:57 (мск), источник: РИА Новости

«Сделать каждый дом мечетью». Российских мусульман ждет «месяц испытаний»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российские мусульмане в четверг вечером вступают в самый важный для себя период — священный месяц Рамадан. Верующим предписывается полное воздержание от еды и питья с рассвета до заката. Однако в этом году пост пройдет в необычных условиях из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
10:15 (мск)«Аэрофлот» сократит в мае полеты по России
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 23.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 630 005 +64 747
Скончалось183 470 +5 969
Выздоровело713 768 +27 134
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

Как последователи ислама будут исполнять важнейшие предписания своей религии при закрытых мечетях и ожидать ли постящимся в этом году послаблений — в материале РИА Новости.

Как молиться без мечети

Рамадан высчитывается по лунному календарю и выпадает на разные даты григорианского летоисчисления, по которому живет весь светский мир. Однако на какой бы сезон священный месяц ни пришелся, для мусульман это непростое время. С раннего утра до захода солнца следует полностью воздерживаться от еды и питья — и так 30 дней до Ураза-байрама (в этом году праздник выпадает на 24 мая).

Новость
Как коронавирус влияет на верующих по всему миру

Пост — это всегда проверка на крепость веры и силу духа. А ныне все усложняет еще и пандемия коронавируса.

«Мы должны принимать Рамадан как испытание, посланное нам Аллахом. Мы жили и иногда забывали о Том, кто нам дал здоровье, жизнь, благополучие, работу. Сегодня есть возможность задуматься — окинуть взглядом прошлое и посмотреть в будущее», — обратился к верующим глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.

Мусульмане с особым усердием молятся Всевышнему в эти дни: согласно вероучению, строгое соблюдение поста зачтется Богом.

Первая молитва священного месяца — таравих — прозвучит вечером 23 апреля. По канонам, ее совершают в мечетях каждый вечер после захода солнца и пятого ежедневного намаза.

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети | Источник: РИА "Новости"

«Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой (в ее значимость) и ожиданием вознаграждения (за нее только от Господа), тому простятся предшествовавшие грехи», — приводит исламское предание слова пророка Мухаммеда.

Но в этом году все по-другому: не будет привычного призыва с минарета. Во многих странах мечети закрыты. Это касается и большинства регионов России. В Москве и области, например, уже шестую неделю в молельнях совершают намаз и непрерывно читают Коран только имамы. А простые верующие вынуждены молиться дома.

Вот и ежедневную особую молитву Рамадана мусульман призвали творить самостоятельно. А проповедь имама, которая обычно сопровождает таравих в мечетях, можно услышать разве что через интернет.

В 2020 году священный месяц пришелся на весну, день удлиняется, и если первый таравих 23 апреля верующие совершат в 22:05 по Москве, то последний, 23 мая, — на 45 минут позже. Ежедневное расписание мусульмане смогут найти на официальных сайтах духовных управлений.

Как разговляться вечером

Не будет на сей раз и коллективных ифтаров. Это ежевечернее разговение предписывается устраивать в обществе единоверцев. Обычно по всей стране в Рамадан устанавливают специальные шатры, куда после захода солнца может прийти любой последователь ислама и принять воду и пищу. Перед совместным ужином верующие совершают намаз и слушают проповедь имама. А потом оставляют пожертвования в помощь нуждающимся.

Мы призвали правоверных сделать свои дома мечетями, а семьи — общинами. Поэтому ифтары станут семейными. Необходимые молитвы мусульмане будут читать самостоятельно.
Рушан Аббясов
первый зампредседателя СМР, муфтий Московской области

Но это не значит, что домашнее разговение — полноценная замена коллективному. Согласно вероучению, куда большую награду от Всевышнего получают те, кто выполняет обряды в общине.

Республиканский ифтар, посвященный месяцу Рамадану, в Казани | Источник: РИА "Новости"

«Есть даже изречение пророка Мухаммеда, согласно которому коллективная молитва лучше индивидуальной в 27 раз. Правда, сегодня мы ограничены в этом. Однако Всевышний видит, что происходит: нынешняя ситуация возникла не по нашей воле», — подчеркивает Аббясов.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Поэтому мусульмане, по словам муфтия, несмотря на значимость совместных намазов и трапез, должны соблюдать режим самоизоляции. Здоровье куда важнее.

Заниматься традиционной благотворительностью духовные лидеры призывают верующих дистанционно.

«Рамадан — самое подходящее время, чтобы проявить щедрость. В разных регионах страны пройдет акция “Поделись ифтаром” — имамы и волонтеры посетят многодетные семьи и всех, кто нуждается в поддержке. Мы приготовили им продуктовые наборы», — информирует муфтий.

Кто может не поститься

Помогать добровольцы будут и оказавшимся в группе риска из-за коронавируса. Прежде всего пожилым людям. Они, кстати, освобождаются от поста в Рамадан — вместе с детьми, беременными и кормящими женщинами.

Новость
Священник-вирусолог назвал COVID-19 наказанием за грехи

«Полное воздержание от еды и питья касается тех, кто здоров. В Коране Всевышний говорит: кто болен или находится в пути, может не соблюдать пост», — уточняет Аббясов.

Однако пропущенные дни верующие обязаны компенсировать в следующий Рамадан. Если же кто-то вообще не способен придерживаться ограничений, например из-за хронической болезни, он обязан внести фидья-садаку — милостыню-искупление.

«На эти деньги — порядка 500−600 рублей в день — следует накормить нуждающегося завтраком, обедом и ужином», — объясняет муфтий.

Правила остаются неизменными со времен пророка Мухаммеда. Не отменит их и коронавирус. Пандемия, по мнению Аббясова, — не повод для послаблений.

Правда, далеко не все мусульманские деятели согласны с этим. Некоторые считают, что в экстраординарных случаях могут быть исключения.

Каждый знает свою ситуацию, сегодня можно проконсультироваться с врачами по телефону или скайпу, посоветоваться с имамами.
Муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России

«Здоровье, жизнь человека очень важны. Ни в коем случае нельзя покушаться на это, даже именем Бога, именем религии», — полагает муфтий.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:20 MSK, 23.04
 В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19
Заразить всех: где может сработать стратегия массового иммунитета в борьбе с коронавирусом
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России
«Аэрофлот» объявил о сокращении числа рейсов по России в мае
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
В Минздраве сообщили о конце эпидемии гриппа в России
В России изменились правила покупки билета на поезд
Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса
В полиции назвали главную проблему во время пандемии
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Назван самый опасный гаджет во время пандемии Некоторой техникой не стоит слишком активно пользоваться, несмотря на самоизоляцию
Авто
Водителям придется ездить по пропускам в 21 регионе России Московское решение борьбы с коронавирусом будет постепенно распространяться по стране
Кино
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии Перед съемками все участники выпуска сдали тесты на коронавирус
Новости партнеров
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Набиуллина ответила на предложение раздать жителям РФ по 20 000 рублей
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Gnezdo.ru
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Любимая девочка СССР. Глянь спустя 50 лет (фото)
Леди
21-летняя внучка Владимира Высоцкого очаровала сеть красотой Девушка стала настоящей красавицей.
Новости партнеров
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Необычное имя дочери Данилы Козловского озадачило всю Россию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь