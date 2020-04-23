«Сделать каждый дом мечетью». Российских мусульман ждет «месяц испытаний»

Как последователи ислама будут исполнять важнейшие предписания своей религии при закрытых мечетях и ожидать ли постящимся в этом году послаблений — в материале РИА Новости.
Как молиться без мечети
Рамадан высчитывается по лунному календарю и выпадает на разные даты григорианского летоисчисления, по которому живет весь светский мир. Однако на какой бы сезон священный месяц ни пришелся, для мусульман это непростое время. С раннего утра до захода солнца следует полностью воздерживаться от еды и питья — и так 30 дней до Ураза-байрама (в этом году праздник выпадает на 24 мая).
Пост — это всегда проверка на крепость веры и силу духа. А ныне все усложняет еще и пандемия коронавируса.
«Мы должны принимать Рамадан как испытание, посланное нам Аллахом. Мы жили и иногда забывали о Том, кто нам дал здоровье, жизнь, благополучие, работу. Сегодня есть возможность задуматься — окинуть взглядом прошлое и посмотреть в будущее», — обратился к верующим глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.
Мусульмане с особым усердием молятся Всевышнему в эти дни: согласно вероучению, строгое соблюдение поста зачтется Богом.
Первая молитва священного месяца — таравих — прозвучит вечером 23 апреля. По канонам, ее совершают в мечетях каждый вечер после захода солнца и пятого ежедневного намаза.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
| Источник: РИА "Новости"
«Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой (в ее значимость) и ожиданием вознаграждения (за нее только от Господа), тому простятся предшествовавшие грехи», — приводит исламское предание слова пророка Мухаммеда.
Но в этом году все по-другому: не будет привычного призыва с минарета. Во многих странах мечети закрыты. Это касается и большинства регионов России. В Москве и области, например, уже шестую неделю в молельнях совершают намаз и непрерывно читают Коран только имамы. А простые верующие вынуждены молиться дома.
Вот и ежедневную особую молитву Рамадана мусульман призвали творить самостоятельно. А проповедь имама, которая обычно сопровождает таравих в мечетях, можно услышать разве что через интернет.
В 2020 году священный месяц пришелся на весну, день удлиняется, и если первый таравих 23 апреля верующие совершат в 22:05 по Москве, то последний, 23 мая, — на 45 минут позже. Ежедневное расписание мусульмане смогут найти на официальных сайтах духовных управлений.
Как разговляться вечером
Не будет на сей раз и коллективных ифтаров. Это ежевечернее разговение предписывается устраивать в обществе единоверцев. Обычно по всей стране в Рамадан устанавливают специальные шатры, куда после захода солнца может прийти любой последователь ислама и принять воду и пищу. Перед совместным ужином верующие совершают намаз и слушают проповедь имама. А потом оставляют пожертвования в помощь нуждающимся.
Мы призвали правоверных сделать свои дома мечетями, а семьи — общинами. Поэтому ифтары станут семейными. Необходимые молитвы мусульмане будут читать самостоятельно.
Рушан Аббясовпервый зампредседателя СМР, муфтий Московской области
Но это не значит, что домашнее разговение — полноценная замена коллективному. Согласно вероучению, куда большую награду от Всевышнего получают те, кто выполняет обряды в общине.
Республиканский ифтар, посвященный месяцу Рамадану, в Казани
| Источник: РИА "Новости"
«Есть даже изречение пророка Мухаммеда, согласно которому коллективная молитва лучше индивидуальной в 27 раз. Правда, сегодня мы ограничены в этом. Однако Всевышний видит, что происходит: нынешняя ситуация возникла не по нашей воле», — подчеркивает Аббясов.
Поэтому мусульмане, по словам муфтия, несмотря на значимость совместных намазов и трапез, должны соблюдать режим самоизоляции. Здоровье куда важнее.
Заниматься традиционной благотворительностью духовные лидеры призывают верующих дистанционно.
«Рамадан — самое подходящее время, чтобы проявить щедрость. В разных регионах страны пройдет акция “Поделись ифтаром” — имамы и волонтеры посетят многодетные семьи и всех, кто нуждается в поддержке. Мы приготовили им продуктовые наборы», — информирует муфтий.
Кто может не поститься
Помогать добровольцы будут и оказавшимся в группе риска из-за коронавируса. Прежде всего пожилым людям. Они, кстати, освобождаются от поста в Рамадан — вместе с детьми, беременными и кормящими женщинами.
«Полное воздержание от еды и питья касается тех, кто здоров. В Коране Всевышний говорит: кто болен или находится в пути, может не соблюдать пост», — уточняет Аббясов.
Однако пропущенные дни верующие обязаны компенсировать в следующий Рамадан. Если же кто-то вообще не способен придерживаться ограничений, например из-за хронической болезни, он обязан внести фидья-садаку — милостыню-искупление.
«На эти деньги — порядка 500−600 рублей в день — следует накормить нуждающегося завтраком, обедом и ужином», — объясняет муфтий.
Правила остаются неизменными со времен пророка Мухаммеда. Не отменит их и коронавирус. Пандемия, по мнению Аббясова, — не повод для послаблений.
Правда, далеко не все мусульманские деятели согласны с этим. Некоторые считают, что в экстраординарных случаях могут быть исключения.
Каждый знает свою ситуацию, сегодня можно проконсультироваться с врачами по телефону или скайпу, посоветоваться с имамами.
Муфтий Альбир Кргановглава Духовного собрания мусульман России
«Здоровье, жизнь человека очень важны. Ни в коем случае нельзя покушаться на это, даже именем Бога, именем религии», — полагает муфтий.