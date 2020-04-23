«Сегодня ели перловку голую». Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса

24 марта
Московская студия, в которой она работает, через неделю закрылась вместе с маникюрными салонами и парикмахерскими, когда мэр Сергей Собянин объявил о режиме самоизоляции. Девушка не уверена, что ей будет куда вернуться после карантина: арендодатель не соглашается снизить плату, и студии тяжело будет сохранить помещение.
Анастасия думает о том, что возможно придется принимать клиентов дома, но будут ли они — после карантина?
«Татуировка — это и сейчас не предмет первой необходимости, а станет предметом роскоши, — рассуждает Анастасия. — У меня одна из самых дорогих процедур из
В последние годы
Свои сбережения девушка «проела» за месяц. Пока накопления остаются у её молодого человека, но тот занимается рекламными съемками, которые тоже прекратились
«Сегодня ели перловку голую. Макарошки остались, булка хлеба в холодильнике лежит», — рассказывает житель деревни под Омском Владимир. У Владимира трое детей: они учатся в первом, девятом и одиннадцатом классе. Жена ведет кружки в школе — зарплату ей продолжают платить и сейчас, когда школы закрыты, но получает она 8,5 тысяч рублей.
Жена получила зарплату, из нее 7 тысяч отдали за коммуналку, взяли хлеба, молока — и все.
Еще недавно Владимир работал на заводе Омсквинпром и зарабатывал 37 тысяч рублей в месяц. Сам он эту работу называет «волшебной палочкой» — в городе в принципе мало, где можно устроиться, а на такую высокую, по меркам региона, зарплату и подавно.
Но два месяца назад — без всякой связи с эпидемией — ему не продлили договор. Поначалу на благосостоянии семьи это не сильно сказалось: Владимир каждый день ездил в Омск на подработку, чинил компьютеры и принтеры на дому, денег хватало. К тому же он встал на учет в центр занятости, получал 1750 рублей пособия по безработице.
Но тут в Омской области ввели меры против коронавируса: в частности, запретили въезд в Омск людям с пропиской вне города. Ездить на подработки Владимир теперь не может, а в его деревне никакой работы и до эпидемии не было.
«Когда денег нет, не хватает всего. Потихоньку кончается туалетная бумага,
Младшему сыну Владимира семь лет: значит, они могут претендовать на выплату для малообеспеченных семей, которую ввели
Роман — видеооператор-фрилансер: работал на спортивных мероприятиях, фестивалях, иногда делал рекламные ролики. Роман родом из Хабаровска и в Москве снимает комнату. Сейчас работы у него нет совсем — как нет и мероприятий, которые он снимал. А еще Роман обнаружил, что не может попасть ни в одну программу помощи из тех, которые объявило государство.
Молодой человек надеялся получить кредитные каникулы: зимой он разбил дорогую технику и влез в долг по кредитной карте, чтобы оплатить ремонт. Ежемесячный платеж по карте — около шести тысяч рублей, но без работы позволить его себе Роман не может.
Мужчина просил банк об отсрочке по платежам, но в там ему сообщили, что для этого ему надо собрать гору справок.
И хотя собирать справки во время карантина проблематично, но главная сложность даже не в этом. Доказать падение дохода для человека на проектной работе почти невозможная задача, объясняет Роман. Он и в спокойные времена мог в одном месяце выполнить заказ на 150 тысяч, а в следующем — сидеть вовсе без заказов.
Встать на учет как безработный Роман тоже не может, так как у него зарегистрировано ИП. И государственная поддержка малого и среднего бизнеса его не коснулась: «От государства полагается зарплата 12 тысяч на каждого сотрудника, но у меня сотрудников нет, — объясняет он. И ругает меры, предложенные властями: — Мы говорим, что оказываем помощь, но попробуйте ее получите».
«До середины мая я еще живу: заплатил за жилье, жратвы закупил и сижу, изолируюсь», — говорит Роман.
Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции сказались на всей экономике. Многие российские компании фактически лишились выручки: денег на выплаты зарплаты или, тем более, найм фрилансеров у них нет.
Под ударом находятся 25 млн из 72 млн работающих россиян, то есть больше трети рабочей силы, подсчитал Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.
«Это преимущественно услуги: торговля, ремонт, гостиницы, рестораны и так далее. У этих бизнесов резервов практически нет, они [сотрудники] не защищены кодексом, и доходы у тех, кто работает вне организаций, в среднем на 25% меньше, чем в организациях», — сказал Гимпельсон во время
В 2020 году общее число безработных может вырасти с 3,5 млн человек (средняя оценка за 2019 год) до 9 млн человек, говорится в опросе бизнеса, который провели эксперты Центра стратегических разработок. В итоге уровень безработицы может подскочить с 4,6% в 2019 году до более 12% в 2020 году, подсчитал ЦСР. Бывший глава ЦСР и нынешний глава Счетной Палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что число безработных может вырасти в этом году до 8 млн человек.
Российская система борьбы с безработицей не готова к нынешнему кризису, отметил во время
Эксперты отмечают, что многие не могут рассчитывать на государственную поддержку в связи с тем, что не были оформлены должным образом. Кроме того, экономисты сомневаются, что удастся реализовать адресную поддержку, на которую настроены власти, поэтому предлагают платить пособие более широкому кругу лиц, а также увеличить его размер.
8 апреля президент Владимир Путин сообщил, что всем, кто обратился за пособием по безработице после 1 марта, будет выплачиваться сумма в размере одного МРОТ (12,13 тыс. рублей) в
Экономисты призывают не ограничиваться пособием, а увеличить объем поддержки бизнеса. «Почему это важно? Потому что сохраняя бизнес, мы думаем о будущем. Коронавирус пройдет. Что останется? Люди должны будут вернуться к своим рабочим местам быстро. Если бизнес обанкротится и исчезнет, то мы столкнемся с массовым разрушением физического и человеческого капитала. И тогда безработица станет очень застойной и длинной», — отметил Гимпельсон. По его мнению, при таком сценарии бедность увеличится «надолго и значительно».
Александр Сафонов прогнозирует проседание реальных доходов населения на 12−15% в среднем по экономике и на 20−30% по наиболее пострадавшим секторам.
Обрушение доходов населения растянет существование бедности на очень длительный период времени и, соответственно, затруднит восстановление потребительского спроса. Это уже серьезнейшая проблема для всей экономики в целом.
«Наверное, уровень бедности увеличится как минимум в два раза», — прогнозирует экономист.