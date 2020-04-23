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«Сегодня ели перловку голую»Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса
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09:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Сегодня ели перловку голую». Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса

Из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, под ударом оказались почти 25 млн работающих россиян, уверены экономисты. Это самозанятые, а также работники небольших и средних компаний в секторе услуг. Многие из них не знают, что будут делать в мае, если режим самоизоляции и нерабочих дней продлят.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:31 MSK, 23.04
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Источник: Агентство «Москва»

24 марта тату-мастер Анастасия сделала последнюю татуировку. В конце марта клиенты начали массово отменять или переносить запись: был день, когда отменилось четыре клиента подряд, вспоминает она. «Такого не было ни разу за все время, что я работаю. Эти люди написали, что им просто стало страшно, они не хотят подвергать себя риску», — говорит Анастасия.

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Если сидишь дома

Московская студия, в которой она работает, через неделю закрылась вместе с маникюрными салонами и парикмахерскими, когда мэр Сергей Собянин объявил о режиме самоизоляции. Девушка не уверена, что ей будет куда вернуться после карантина: арендодатель не соглашается снизить плату, и студии тяжело будет сохранить помещение.

Анастасия думает о том, что возможно придется принимать клиентов дома, но будут ли они — после карантина?

«Татуировка — это и сейчас не предмет первой необходимости, а станет предметом роскоши, — рассуждает Анастасия. — У меня одна из самых дорогих процедур из бьюти-сферы. Это правда дорого стоит — не потому, что я такая наглая, а потому, что расходники дорогие».

В последние годы тату-мастер считался денежной профессией: в Москве средняя цена за час работы — 4−5 тысяч рублей в час, а даже на небольшую татуировку может уйти несколько часов. Анастасия предполагает, что ценник придется снизить.

Свои сбережения девушка «проела» за месяц. Пока накопления остаются у её молодого человека, но тот занимается рекламными съемками, которые тоже прекратились из-за карантина.

Что делать в мае, Анастасия не знает.

«Когда нет денег, не хватает всего»

«Сегодня ели перловку голую. Макарошки остались, булка хлеба в холодильнике лежит», — рассказывает житель деревни под Омском Владимир. У Владимира трое детей: они учатся в первом, девятом и одиннадцатом классе. Жена ведет кружки в школе — зарплату ей продолжают платить и сейчас, когда школы закрыты, но получает она 8,5 тысяч рублей.

Жена получила зарплату, из нее 7 тысяч отдали за коммуналку, взяли хлеба, молока — и все.

Еще недавно Владимир работал на заводе Омсквинпром и зарабатывал 37 тысяч рублей в месяц. Сам он эту работу называет «волшебной палочкой» — в городе в принципе мало, где можно устроиться, а на такую высокую, по меркам региона, зарплату и подавно.

Источник: Агентство «Москва»

Но два месяца назад — без всякой связи с эпидемией — ему не продлили договор. Поначалу на благосостоянии семьи это не сильно сказалось: Владимир каждый день ездил в Омск на подработку, чинил компьютеры и принтеры на дому, денег хватало. К тому же он встал на учет в центр занятости, получал 1750 рублей пособия по безработице.

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Но тут в Омской области ввели меры против коронавируса: в частности, запретили въезд в Омск людям с пропиской вне города. Ездить на подработки Владимир теперь не может, а в его деревне никакой работы и до эпидемии не было.

«Когда денег нет, не хватает всего. Потихоньку кончается туалетная бумага, интернет-трафик. Сейчас телефон рабочий только у жены: на остальных деньги кончились», — говорит Владимир. И это при том, что его дети каждый день должны дистанционно учиться в школе.

Младшему сыну Владимира семь лет: значит, они могут претендовать на выплату для малообеспеченных семей, которую ввели из-за эпидемии. Чтобы получить пособие, нужно заполнить документы на портале госуслуг. «Вчера сайт не грузился. Сегодня я зашел, но не нашел, где и что там заполнять», — говорит Владимир.

«Мы оказываем помощь, но попробуйте ее получите»

Роман — видеооператор-фрилансер: работал на спортивных мероприятиях, фестивалях, иногда делал рекламные ролики. Роман родом из Хабаровска и в Москве снимает комнату. Сейчас работы у него нет совсем — как нет и мероприятий, которые он снимал. А еще Роман обнаружил, что не может попасть ни в одну программу помощи из тех, которые объявило государство.

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Молодой человек надеялся получить кредитные каникулы: зимой он разбил дорогую технику и влез в долг по кредитной карте, чтобы оплатить ремонт. Ежемесячный платеж по карте — около шести тысяч рублей, но без работы позволить его себе Роман не может.

Мужчина просил банк об отсрочке по платежам, но в там ему сообщили, что для этого ему надо собрать гору справок.

И хотя собирать справки во время карантина проблематично, но главная сложность даже не в этом. Доказать падение дохода для человека на проектной работе почти невозможная задача, объясняет Роман. Он и в спокойные времена мог в одном месяце выполнить заказ на 150 тысяч, а в следующем — сидеть вовсе без заказов.

Встать на учет как безработный Роман тоже не может, так как у него зарегистрировано ИП. И государственная поддержка малого и среднего бизнеса его не коснулась: «От государства полагается зарплата 12 тысяч на каждого сотрудника, но у меня сотрудников нет, — объясняет он. И ругает меры, предложенные властями: — Мы говорим, что оказываем помощь, но попробуйте ее получите».

Источник: Агентство «Москва»

«До середины мая я еще живу: заплатил за жилье, жратвы закупил и сижу, изолируюсь», — говорит Роман.

Миллионы безработных

Пандемия коронавируса и жесткие меры самоизоляции сказались на всей экономике. Многие российские компании фактически лишились выручки: денег на выплаты зарплаты или, тем более, найм фрилансеров у них нет.

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Под ударом находятся 25 млн из 72 млн работающих россиян, то есть больше трети рабочей силы, подсчитал Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

«Это преимущественно услуги: торговля, ремонт, гостиницы, рестораны и так далее. У этих бизнесов резервов практически нет, они [сотрудники] не защищены кодексом, и доходы у тех, кто работает вне организаций, в среднем на 25% меньше, чем в организациях», — сказал Гимпельсон во время онлайн-семинара Института социальной политики ВШЭ.

В 2020 году общее число безработных может вырасти с 3,5 млн человек (средняя оценка за 2019 год) до 9 млн человек, говорится в опросе бизнеса, который провели эксперты Центра стратегических разработок. В итоге уровень безработицы может подскочить с 4,6% в 2019 году до более 12% в 2020 году, подсчитал ЦСР. Бывший глава ЦСР и нынешний глава Счетной Палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что число безработных может вырасти в этом году до 8 млн человек.

Российская система борьбы с безработицей не готова к нынешнему кризису, отметил во время онлайн-семинара ВШЭ проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «После долгих лет низкой безработицы и передачи служб занятости на региональный уровень они фактически деградировали», — поддержал его Гимпельсон.

Источник: Агентство «Москва»

Эксперты отмечают, что многие не могут рассчитывать на государственную поддержку в связи с тем, что не были оформлены должным образом. Кроме того, экономисты сомневаются, что удастся реализовать адресную поддержку, на которую настроены власти, поэтому предлагают платить пособие более широкому кругу лиц, а также увеличить его размер.

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8 апреля президент Владимир Путин сообщил, что всем, кто обратился за пособием по безработице после 1 марта, будет выплачиваться сумма в размере одного МРОТ (12,13 тыс. рублей) в мае-июле. До этого безработные могли получать от 1,5 до 8 тысяч рублей.

Экономисты призывают не ограничиваться пособием, а увеличить объем поддержки бизнеса. «Почему это важно? Потому что сохраняя бизнес, мы думаем о будущем. Коронавирус пройдет. Что останется? Люди должны будут вернуться к своим рабочим местам быстро. Если бизнес обанкротится и исчезнет, то мы столкнемся с массовым разрушением физического и человеческого капитала. И тогда безработица станет очень застойной и длинной», — отметил Гимпельсон. По его мнению, при таком сценарии бедность увеличится «надолго и значительно».

Александр Сафонов прогнозирует проседание реальных доходов населения на 12−15% в среднем по экономике и на 20−30% по наиболее пострадавшим секторам.

Обрушение доходов населения растянет существование бедности на очень длительный период времени и, соответственно, затруднит восстановление потребительского спроса. Это уже серьезнейшая проблема для всей экономики в целом.
Александр Сафонов

«Наверное, уровень бедности увеличится как минимум в два раза», — прогнозирует экономист.

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